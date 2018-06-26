Для России безопасность важнее свободы собраний

Валькович пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его права на свободу выражения мнения и свободу собраний navalny.com

Власти России объяснили задержание и арест соратника Алексея Навального Дмитрия Вальковича за организацию незаконного митинга в Краснодаре защитой конституционно значимых ценностей.

«Власти Российской Федерации признают, что в настоящем деле имело место вмешательство в права ­заявителя», – говорится в меморандуме за подписью замминистра юстиции – представителя России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина, с которым ознакомились «Ведомости». Но подобное вмешательство нельзя считать нарушением Европейской конвенции о защите прав человека, так как оно преследовало «законные цели», было соразмерным и необходимым в демократическом обществе, утверждает замминистра. Он цитирует принятое в 2013 г. постановление Конституционного суда, который указал, что право на собрания не является абсолютным и может быть ограничено законом.

Валькович пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его права на свободу выражения мнения и свободу собраний (ст. 10 и 11 Конвенции). В марте 2017 г. он направил в администрацию Краснодара уведомление о проведении 26 марта митинга против коррупции. Администрация отказалась согласовывать акцию, сославшись на поступившую ранее заявку от «Молодой гвардии «Единой России», альтернативного места не нашлось. Валькович обжаловал это решение в суде, но тот рассмотрел дело лишь 7 ноября, отказав в иске. Но еще 23 марта МВД направило Вальковичу «предупреждение о недопущении осуществления экстремистской деятельности», во время акции он был задержан, а затем арестован судом на 10 суток за нарушение правил митингов и собраний. В январе этого года ЕСПЧ коммуницировал жалобу.

Все происходило в рамках закона, утверждают российские власти: суд по жалобе на отказ в согласовании митинга был назначен на 25 марта, но перенесен из-за неявки заявителя, которого информировали с помощью sms-сообщений. Национальный суд в полной мере оценил обоснованность решения горадминистрации, уверяет Минюст: по краснодарскому закону о митингах по требованиям безопасности в одном специально отведенном месте в одно и то же время не может быть проведено более одной акции.

Российские власти лукавят, убежден адвокат «Международной Агоры» Александр Попков, представляющий Вальковича в Страсбурге. По его словам, заявителя надлежащим образом о дате суда с администрацией не информировали. Забота властей о безопасности была явно чрезмерной: в большом парке «Чистяковская роща» можно спокойно провести сразу несколько мероприятий – в Сочи, например, спокойно разрешили одновременно несколько акций, и никто не пострадал.

Юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев вспоминает, что в прошлом году были приняты поправки в Кодекс административного судопроизводства, предусматривающие ускоренную процедуру рассмотрения споров с местными властями о согласовании массовых мероприятий. Но он не знает ни одного случая, когда инициаторам удалось бы провести митинг на основании судебного решения.