Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Личное мешает общественному

Глава района лишился полномочий из-за предпринимательского прошлого

Конституционный суд решит, распространяются ли санкции для бизнеса на избранную власть
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Конституционный суд проверит норму о государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей, которая позволяет отказывать заявителям, имеющим отношение к юрлицам, за которыми числилась налоговая задолженность. Об этом сообщается на сайте суда. Поводом для проверки стала жалоба Виктора Синкевича, который в 2017 г. был избран главой администрации района в Иркутской области, но не смог внести в ЕГРЮЛ сведения о себе как о лице, имеющем право действовать от имени муниципалитета без доверенности. Ему было отказано, поскольку ранее Синкевич руководил ООО «Иркутский областной спортивный клуб по настольному теннису «Соболь», исключенным из ЕГРЮЛа в связи с безнадежной задолженностью перед бюджетом и отсутствием признаков жизни.

Суд в Иркутске решил, что нормы избирательного законодательства не применимы к закону о регистрации, и отклонил иск главы района. Синкевич считает, что спорные нормы лишают его возможности исполнять большинство обязанностей главы администрации, а следовательно, нарушают его конституционное право быть избранным: он не смог получить сертификат электронной цифровой подписи, лишен возможности работать в государственных автоматизированных системах (госзакупки, удаленный документооборот и т. п.) и формировать органы власти. Ни выборным законодательством, ни Конституцией таких ограничений не предусмотрено, настаивает заявитель.

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