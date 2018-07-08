Помпео ответил на обвинения в «грабительских» требованиях к КНДР

Вашингтон не собирается снимать санкции с Северной Кореи до того, как процесс денуклеаризации КНДР будет полностью завершен Evan Vucci / AP

Вашингтон не собирается снимать санкции с Северной Кореи до того, как процесс денуклеаризации КНДР будет полностью завершен. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео по итогам своего двухдневного визита в Пхеньян, сообщает ТАСС.

Ранее неназванный представитель северокорейского МИДа, комментируя итоги визита Помпео, заявил, что процесс восстановления мира на Корейском полуострове осложняется односторонними, «грабительскими» требованиями США по полному ядерному разоружению КНДР, передает The Telegraph. «Мы ожидали, что США предложат конструктивные меры, которые помогут укрепить доверие, основываясь на результатах прошедшего саммита глав наших государств в Сингапуре. Мы также были готовы пойти на соответствующие меры со своей стороны. <…> Однако мы были крайне огорчены отношением, которое продемонстрировали США на последней встрече», - цитирует издание северокорейского чиновника. По мнению The Telegraph, такой исход переговоров может подорвать желание Северной Кореи придерживаться июньского соглашения.

В ходе своего визита в КНДР 6-7 июля Помпео не встречался с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, ограничившись переговорами с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, пишет ТАСС. Целью визита было уточнение деталей и сроков ядерного разоружения КНДР, которые не были установлены на июньском саммите в Сингапуре. В ходе обсуждения удалось договориться о создании рабочих групп по денуклеаризации, а также о репатриации останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 гг. Для обсуждения новых деталей сразу была назначена следующая встреча, которая пройдет в середине июля в Пханмунджоме на границе Северной и Южной Кореи, сообщает The Telegraph.

Госсекретарь США назвал переговоры успешными и конструктивными: «У нас прошли добросовестные, продуктивные переговоры, которые продолжатся в предстоящие дни и недели. <…> Но прежде всего позвольте мне ясно дать понять: Северная Корея вновь подтвердила свою приверженность полной денуклеаризации. У нас состоялись детальные и содержательные обсуждения относительно следующих шагов в направлении полностью проверяемой и полной денуклеаризации» (цитата по ТАСС). Северокорейские дипломаты не согласны с Помпео, главное разногласие, по их мнению, заключается в том, что КНДР в переговорах делает акцент на полном завершении войны и восстановлении мира на Корейском полуострове, в то время как США настаивают лишь на одностороннем ядерном разоружении КНДР, объясняет Associated Press.

Глава американской дипломатии, тем не менее, даже после такой негативной оценки уверен, что КНДР привержена цели денуклеаризации. «КНДР вела добросовестные переговоры», - вновь подчеркнул Помпео на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи, которая состоялась в Токио в воскресенье (цитата по «РИА Новости»). Комментируя обвинения северокорейского дипломата в «грабительском» поведении, госсекретарь отметил, что если такое поведение считать грабительским, то грабителем можно назвать все мировое сообщество, ведь требования по денуклеаризации КНДР основываются на многочисленных резолюциях Совета Безопасности ООН, пишет Associated Press.

На практике декларативные разногласия КНДР и США означают, что Пхеньян видит процедуру денуклеаризации как постепенный процесс, каждая фаза которого будет сопровождаться смягчением санкционной политики США, в то время как Вашингтон готов приступить к снятию санкций только по завершении процесса разоружения, что неоднократно подчеркивал Помпео. Осознавая эти разногласия, госсекретарь предупредил: «Путь [к ядерному разоружению КНДР] будет долгим и трудным, и мы знаем, что всегда будут скептики, пытающиеся преуменьшить уже достигнутые результаты нашей работы» (цитата по Associated Press).

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