Геополитические факторы не определяют отношения России и Запада, считают эксперты РАНХиГС

Статья опубликована в № 4607 от 12.07.2018 под заголовком: Не холодная и не война

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Среди российских экспертов традиционно сильна приверженность геополитике – методу анализа политической реальности, в котором особое значение уделяется фактору географии, констатируют авторы доклада Сергей Бобылев / ТАСС

Термин «новая холодная война» становится едва ли не ключевой метафорой в описании отношений между Россией и Западом, хотя может применяться к чему угодно. Об этом говорится в докладе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) «Окончание холодной войны в экспертно-аналитическом дискурсе» («Ведомости» с ним ознакомились), посвященном анализу экспертных оценок результатов холодной войны для мировой политики и современного состояния отношений России и Запада.

Среди российских экспертов традиционно сильна приверженность геополитике – методу анализа политической реальности, в котором особое значение уделяется фактору географии, констатируют авторы доклада. Фактор географии действительно важен, считает руководитель исследования, политолог Василий Жарков, но придавать ему «исключительное, даже мистическое значение неправильно». Главное, от чего зависит развитие межгосударственных отношений, – это внутренние факторы развития самих этих государств, которые в отличие от географической составляющей подвержены изменениям. Так, отношения России и Запада могли бы развиваться совсем по другому сценарию, если бы в начале 1990-х гг. на волне общей эйфории и расцвета либеральной идеи был закреплен статус «особых отношений» между Россией и ­НАТО, цитируют эксперты известного политолога Збигнева Бжезинского.