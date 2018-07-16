На сайте «Первого канала» можно посмотреть, как Pussy Riot оказались на поле

На их пути трижды встречались стюарды, один из которых даже открыл калитку к полю

Pussy Riot провели на поле «Лужников» почти 30 секунд Carl Recine/REUTERS

Четверо участников Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу выбежали на поле в форме полицейских. В трансляцию матча попал короткий эпизод, когда участники акции бегут по полю, а стюарды пытаются их поймать и увести. Затем режиссер трансляции включил повторы опасных моментов игры, вернувшись на картинку матча, когда акция была закончена.

Как Pussy Riot оказались на поле

Однако на сайте «Первого канала» можно посмотреть, как активисты оказались у поля. Запись матча доступна с нескольких камер. Благодаря одной из них («Тактическая камера») видно, что участники акции, одетые в форму полицейских, заходят в чашу стадиона на 52 минуте игры. Стюарды, стоящие у входа на трибуны D 119-120, пропускают их после короткой беседы. Далее четверо «полицейских» спускаются в течение 10 секунд к полю. Выход к нему закрыт, но стюард открывает калитку. Не остановил участников Pussy Riot и еще один стюард, который дежурил непосредственно у поля.

Оказавшись у рекламных щитов, четверо молодых людей в течение 20 секунд что-то обсуждают, а затем выбегают на поле. Начало забега в камеру не попало, так как в этот момент она снимала опасный момент у противоположных ворот. Однако последовавшие затем события видны хорошо. Pussy Riot провели на поле «Лужников» почти 30 секунд. Троих задержали практически сразу, а вот одна из активисток бегала по полю довольно долго и даже успела хлопнуть по руке нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Ведомости» не смогли в воскресенье вечером связаться с представителем «Первого канала», чтобы уточнить, планируется ли удалять с сайта трансляцию с «Тактической камеры».

Смысл акции

В Facebook группы Pussy Riot появилась запись, что их участники провели акцию «Миллиционер вступает в игру» (орфография сохранена – «Ведомости»). «Сегодня 11 лет как умер великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности. Небесный милиционер, по Пригову, переговаривается по рации своей с самим Богом. Земной же милиционер фабрикует уголовные дела. Пока небесный милиционер нежно следит за болельщиками на чемпионате иира, земной милиционер готовится разгонять митинги. Небесный милиционер ласково касается цветка в поле и радуется победам сборной России, а земной милиционер безучастен к голодовке Олега Сенцова», - говорится в сообщении Pussy Riot. Там же выдвигаются требования группы: освобождение всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в сизо, «превратить земного милиционера в небесного милиционера».

Кроме того в YouTube-канале появилось видео с активистками, где они рассказывают о смысле акции. «Дорогой друг, ты, наверное знаешь, что в России нет правового государства и любой полицейский может просто ворваться в твою жизнь. Чемпионат мира прекрасно показал, какими могут быть полицейские в России, но что будет когда он закончится», — говорят участницы.

Газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на друзей активистов, что они попали на стадион по Fan-ID. По их словам, акцию готовили около недели. «Пришлось приобрести паспорт болельщика, чтобы попасть на стадион. Предполагалось, что там в туалете или подсобном помещении удастся переодеться в принесенную с собой полицейскую форму и уже в ней подойти максимально близко к кромке поля. Петру Верзилову пришлось сделать уставную стрижку, чтобы стать похожим на полицейского, а часть девушек использовали парики, чтобы прикрыть яркий цвет волос», - сообщило издание.

Что было после задержания

После задержания участники группы, среди которых Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Ника Никульшина, были доставлены в ОВД «Лужники», сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве. В отношении них были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (ст.20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, правоохранительных или контролирующих органов (ст. 17.12 КоАП РФ). Им грозит до 20 000 руб. штрафа или административный арест до 15 суток с запретом на посещение спортивных соревнований на срок от года до семи лет по первой статье и штраф до 1500 руб. по второй.

На сайте издания «Медиазона» есть предполагаемое видео из отделения полиции. В нем полицейский в довольно грубой форме спрашивает у участников акции их имена и фамилии и требует надеть на них наручники. По словам полицейского, участники Pussy Riot подставили Россию, и он жалеет, что сейчас не 1937 г. Адвоката Николая Васильева, который представляет интересы активистов, не пускали к задержанным несколько часов, сообщала «Медиазона».

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира