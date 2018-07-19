Центризбирком упростил наблюдателям доступ к видеозаписям с участков
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Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил новый порядок применения средств видеонаблюдения на дополнительных выборах в Госдуму, которые в сентябре пройдут в семи одномандатных округах. Как следует из документа, доступ к видеозаписям с избирательных участков смогут получить не только кандидаты и голосовавшие там избиратели, как было до сих пор, но и все желающие (по крайней мере, в пределах избирательного округа). По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, изменения внесены по результатам анализа причин для отказа в выдаче видеозаписей. На довыборах в Госдуму видеонаблюдение будет организовано во всех семи округах, пообещал зампред ЦИК Николай Булаев. ЦИК также рекомендовал региональным избиркомам руководствоваться аналогичными подходами при разработке положений о доступе к видеозаписям на местных выборах.
Ранее ЦИК сообщил, что после президентской кампании получил 196 запросов о предоставлении видео. Удовлетворили 98, по остальным был дан отказ из-за того, что они были составлены некорректно. Но и эти заявки постарались максимально удовлетворить, рассказала Памфилова на заседании в среду: почти со всеми заявителями переговорили, кто хотел, тот всю информацию получил, и только с девятью заявителями не удалось связаться. Большинство активных граждан признались, что направить запрос их попросили в движении «Голос», личного интереса к видеозаписям у них не было.
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