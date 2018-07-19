Политика / Международная жизнь

Израильские депутаты узаконили исключительность еврейского народа

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Израильский кнессет (парламент) в четверг принял закон «О национальном государстве еврейского народа», согласно которому еврейскому народу принадлежит исключительное право на национальное самоопределение в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это «историческим моментом в истории сионизма и государства Израиль» (цитата по Associated Press).

Закон был принят после долгих дискуссий и внесения существенных поправок в первоначальный вариант проекта. В поддержку документа выступала правоцентристская партия «Ликуд» во главе с Нетаньяху, против - левые и центристы, в том числе президент Израиля Реувен Ривлин, который выразил опасение, что закон даст повод врагам Израиля вновь обвинить его в национализме и дискриминации, сообщила газета Haaretz.

В Декларации независимости 1948 г. уже говорилось об Израиле как «еврейском государстве», поэтому, по сути, ничего не изменится, уверяют сторонники инициативы. Закон имеет декларативный характер, а его целью является воздействие на Верховный суд Израиля, который зачастую руководствуется общечеловеческими принципами и защищает палестинских арабов, забывая, что Израиль - еврейское государство, объяснил The Times of Israel разработчик первого варианта законопроекта Абрахам Дискин.

Противники закона на это возражают, что в Декларации также закреплено положение о полном гражданском и политическом равноправии всех граждан без различия религии, расы или пола, а новый закон нарушает баланс, который Израилю удавалось сохранять 70 лет. Наиболее острой критике закон подвергся со стороны арабского национального меньшинства, которое составляет 20% населения Израиля. Арабские депутаты в кнессете говорили о «смерти демократии», а закон называли расистским.

Согласно новому закону, иврит является единственным государственным языком Израиля, за арабским же остается лишь «особый статус». Кроме того, закрепляется положение о том, что «государство рассматривает еврейские поселения как национальную ценность и будет поощрять и способствовать их строительству и консолидации». В более ранней версии закона эта идея звучала еще более однозначно, напоминает The Times of Israel: «Государство может позволить общинам, в которых состоят представители одной религиозной или этнической группы, создавать обособленные общинные поселения». Такая формулировка вызвала много споров, некоторые называли ее откровенно расистской, а самого Нетаньяху - фашистом, отмечает Haaretz.

Представители арабской общины уверены, что закон закрепит их статус как граждан «второго сорта» и приведет к углублению дискриминации, сообщает Associated Press. Принятием закона обеспокоен и Европейский союз. Этот закон еще больше затруднит разрешение арабо-израильского конфликта на основе сосуществования двух независимых государств, передает Reuters мнение верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

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