В ЮАР начинается саммит лидеров стран БРИКС

Участники обсудят развитие совместных экономических проектов, противостояние агрессивной торговой политике США и сотрудничество в сфере безопасности Themba Hadebe / AP

В среду в Йоханнесбурге стартовал десятый саммит БРИКС. Его участники обсудят развитие совместных экономических проектов, противостояние агрессивной торговой политике США и сотрудничество в сфере безопасности, в частности меры по борьбе с кибертерроризмом. Помимо пяти членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в саммите примут участие делегации от африканских партнеров председательствующей в БРИКС ЮАР (Намибии, Анголы, Того, Руанды, Уганды, Сенегала и Габона). Также приглашены страны – лидеры крупнейших региональных объединений: Аргентина, Турция и Ямайка. «Приветствуем решение председательства пригласить в Йоханнесбург и других друзей пятерки из разных уголков мира, которые возглавляют влиятельные интеграционные объединения. Таким образом реализуется на практике одобренная нашими лидерами в [китайском] Сямэне концепция «БРИКС плюс», – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Президент России Владимир Путин отправится в Йоханнесбург в четверг. Помимо участия в многосторонних встречах он проведет на полях саммита переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Аргентины Маурисио Макри. Путина на саммите будут сопровождать несколько министров экономического блока и эксперты, сообщил ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, по завершении саммита будет подписана йоханнесбургская декларация, где будут подведены итоги работы БРИКС за все годы существования клуба (первый саммит состоялся в 2009 г.) и намечены будущие цели стран пятерки. Ожидается также, что Путин расскажет партнерам об итогах его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля и обсудит возможность совместных действий в ответ на торговую войну со стороны США.

Изначально концепция БРИК, предложенная в 2001 г. аналитиками банка Goldman Sachs, предполагала неформальное объединение крупнейших экономик мира вне западного блока, т. е. на первом плане была именно экономическая составляющая, напоминает редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Но сегодня, когда экономика гораздо больше связана с политикой, чем 15–20 лет назад, политическая составляющая приобретает все большее значение, отмечает эксперт. По его мнению, России это выгодно, так как в экономическом плане она во многом уступает другим странам БРИКС, но в политическом плане имеет наибольший вес. Несколько лет назад эксперты говорили об упадке концепции БРИКС, но сейчас вновь считают ее перспективной, говорит политолог. Важно понимать, что БРИКС – это постепенный процесс и ждать каких-то радикальных перемен от саммита не следует. Тем не менее то, что такие крупные игроки, как Турция или Аргентина, стремясь приобрести больший политический вес на мировой арене, интересуются сотрудничеством с БРИКС, только подтверждает ее потенциал, уверен эксперт. Стремительные изменения современного миропорядка, в частности кризис внутри западного блока, который проявился, например, на недавнем саммите G7 в Канаде, приводят к тому, что все более пристальное внимание обращается именно на незападный мир, резюмирует Лукьянов.