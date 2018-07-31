В Сочи не удалось достичь прогресса в создании новой конституции Сирии

Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев (в центре) на Х Международной встрече высокого уровня по Сирии в «астанинском» формате Нина Зотина / РИА Новости

В Сочи в понедельник и вторник прошла десятая встреча по урегулированию сирийского конфликта в астанинском формате, т. е. с участием стран-гарантов – России, Турции и Ирана. В ходе встречи представители сирийских властей и оппозиции обсудили вопросы гуманитарной помощи, ситуацию в северо-западной провинции Идлиб (последний крупный анклав вооруженной оппозиции) и проект по освобождению заключенных. Но особое внимание было уделено формированию комиссии для проведения конституционной реформы, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

О создании комиссии стороны договорились в январе этого года в рамках Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. В июле спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура представил предварительный список из 50 кандидатов в конституционную комиссию, передает ТАСС. Утверждение окончательной версии списка должно произойти в сентябре в Женеве, заявил де Мистура.

В завершение встречи во вторник было принято совместное коммюнике трех стран-гарантов. В нем выражается готовность запустить пилотный проект по обмену пленными и телами погибших, заявлено о необходимости увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии, помочь в разминировании, восстановлении экономической и социальной инфраструктуры. Кроме того отмечается, что стороны продолжат совместные переговоры по формированию конституционной комиссии. Следующая встреча по Сирии в астанинском формате планируется на ноябрь 2018 г., передает ТАСС со ссылкой на итоговый документ.

В сирийском кризисе существует две параллельные линии, которые никогда не пересекутся: линия Москвы и линия всего остального мира, поясняет директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады Александр Шумилин. По его мнению, проводя переговоры исключительно с лояльными Башару Асаду политиками (пусть даже и называющими себя оппозицией), Россия создала свое­образную «московскую платформу» политического урегулирования сирийского конфликта. Очевидно, что конституция Сирии должна создаваться не в рамках этой московской платформы, а в рамках платформы общесирийской. Возможно, если конституция будет написана под диктовку Москвы, какая-то часть реальной оппозиции Сирии с ней примирится, но заранее это знать невозможно, поэтому никакого окончательного разрешения кризиса от прошедшей встречи ждать не стоило, считает эксперт.

Теоретически начать работу над конституцией можно было еще в январе, когда впервые заговорили о создании комиссии, но острые политические разногласия внутри Сирии с тех пор не смягчились. Единственное, что меняется и на что рассчитывает Москва, – это военное положение. «Военные успехи Асада дают Москве пространство для маневра в политической и гуманитарной сферах, ведь каждая победа Асада оборачивается новой гуманитарной проблемой. В итоге, несмотря на то что принципиальная позиция Запада по Асаду не изменилась, сегодня европейские политики гораздо более охотно идут на сотрудничество с Россией в гуманитарной сфере», – резюмирует Шумилин.