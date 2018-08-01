Готовность россиян к протестам вернулась к докрымскому максимуму
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Вероятность массовых протестов с экономическими требованиями впервые с 2009 г. превысила 40%-ный порог, следует из июльского опроса «Левада-центра». Личная готовность принимать в них участие достигла 28% – это максимум для посткрымского периода. С начала нулевых годов аналогичный уровень протестных настроений отмечался дважды: в январе 2005 г. в связи с монетизацией льгот и в марте 2009 г. на фоне экономического кризиса и реального падения доходов населения.
Треть россиян считают, что возможны протесты и с политическими требованиями: такой же показатель социологи фиксировали в феврале 2012 г. – после выборов в Госдуму, сопровождавшихся, по свидетельству наблюдателей, массовыми фальсификациями. При этом почти каждый четвертый опрошенный готов принимать участие в таких протестах, и это тоже максимальное значение с 2009 г.
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