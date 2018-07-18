В Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против повышения пенсионного возраста

Митинг в Москве состоялся в гайд-парке в «Сокольниках» и собрал около 10 000 человек Ярослав Чингаев для Ведомостей / Ведомости

В Москве и Санкт-Петербурге в среду 18 июля прошли акции против повышения пенсионного возраста. Митинг в Москве состоялся в гайд-парке в «Сокольниках» и, по данным координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, собрал около 10 000 человек (об этом политик написал у себя в Twitter). По информации на сайте парка, территория Зеленого театра, где находится гайд-парк, вмещает до 1500 человек.

Удальцов предложил участникам митинга утром 19 июля, в день первого чтения законопроекта в Госдуме, прийти к зданию на Охотном ряду на встречу с депутатами от КПРФ. Кроме того, он заявил о необходимости провести в сентябре общероссийский социальный марш протеста против повышения пенсионного возраста и потребовать отставки президента и правительства.

Заявителем митинга в «Сокольниках» был руководитель движения «Гражданская солидарность», бывший член Общественной палаты Георгий Федоров, заявка подавалась на 1000 человек. Федоров был среди заявителей, которые ранее подавали уведомление на проведение шествия и митинга в центре Москвы, однако мэрия отказалась их согласовывать, сославшись на то, что до 25 июля из-за чемпионата мира по футболу в столице действуют особые правила согласования публичных мероприятий. Заявку на эту акцию подавали также Борис Кравченко (Конфедерация труда России), Илья Свиридов («Справедливая Россия»), Владимир Родин (КПРФ), Сергей Митрохин («Яблоко»), Александр Батов («Рот Фронт»).

В Санкт-Петербурге в среду тоже прошла протестная акция, сообщил телеканал «Дождь», она собрала около полутора сотен человек. Это мероприятие не было согласовано, и на нем, по данным проекта «ОВД-инфо», были задержаны 14 человек. Участники акции прошли по Невскому проспекту, в районе канала Грибоедова их остановили сотрудники ОМОНа. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский сообщал, что акция пройдет в форме пешей экскурсии без плакатов, флагов и скандирования лозунгов, участники держали в руках лишь красные карточки. Заявители этого митинга пытались обжаловать в суде отказ в проведении акции, однако и районный, и городской суд отказали в удовлетворении иска. «Понятно, что поставлена политическая задача: не дать провести митинг, сделать вид, что в Петербурге все спокойно и нет никакого протеста против планов президента и правительства повысить пенсионный возраст, нагло и цинично ограбив граждан», - написал Вишневский у себя на странице в социальной сети «В контакте».

Еще один митинг прошел в Новосибирске, в сквере на улице Орджоникидзе, его участники требовали отмены законопроектов о повышении пенсионного возраста и НДС. Организатор митинга, экс-глава новосибирского отделения партии «Демократический выбор» Сергей Дьячков оценил количество участников в 400 человек, сообщил «Интерфакс». За день до этого протестную акцию в Новосибирске провели представители профсоюзов, на нее, по данным полиции, собрались 750 человек.

В четверг Госдума должна рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Партия «Яблоко» 19 июля проведет серию одиночных пикетов у входа в здание Госдумы. Ранее мэрия отказала в проведении 33 массовых пикетов, которые хотела провести партия.