Профсоюзам согласовали митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

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Администрация парка «Сокольники» согласовала заявку движения «Гражданская солидарность» на проведение 18 июля публичной акции на территории, отведенной под «гайд-парк». Об этом сообщается на сайте парка.
Заявленная тема мероприятия: «Митинг против повышения пенсионного возраста». Акция пройдет с 19.00 до 21.00 мск. Согласованное число участников – до 1000 человек.
Площадка для проведения публичных мероприятий в парке «Сокольники» находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1500 человек.
Заявка на проведение митинга против повышения пенсионного возраста была подана 3 июля. Среди организаторов были представители Конфедерации труда России, «Справедливой России», КПРФ, «Яблока», «Гражданской солидарности».
Они предлагали два варианта маршрута шествия, которое должно было завершиться митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. Власти Москвы заявили, что митинг может пройти только в парке «Сокольники» или на улице Перерва (Люблино). Тогда глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что организаторы отказались от предложенных им вариантов.
До 25 июля в России действуют особые меры согласования публичных акций из-за чемпионата мира по футболу. Поэтому власти предложили провести митинг не в центре города, а в «Сокольниках», пояснял Черников.
Митинги против пенсионной реформы в городах России
Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В городах, где не проходят матчи чемпионата мира по футболу, 1 июля проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Организаторами выступили сторонники Алексея Навального, профсоюзы, а также КПРФ, ЛДПР, партия «Яблоко» и «Справедливая Россия»
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Выручка Swatch за первое полугодие 2018 г. выросла на 14,7% до 4,27 млрд швейцарских франков, чистая прибыль за этот же период увеличилась на 66,5%, до 468 млн франков. Об этом говорится в сообщении компании.
Это лучшая выручка компании за три года, уточняет Bloomberg. Продажи выросли во всех регионах, отмечает Swatch. По прогнозам компании, второе полугодие 2018 г. обещает дальнейший рост.
Результаты Swatch подчеркивают восстановление швейцарской часовой промышленности после многолетнего спада, пишет Bloomberg. По данным агентства, в последнее время даже недорогой сегмент, который страдал от конкуренции со стороны Apple Watch, демонстрирует признаки восстановления. Потребители хотят реальных ценностей – не только материальных, но и реальных, говорится в сообщении Swatch. Компания отмечает, что в мире появляется новый тренд, противоположный к «товарному потребительству» (когда вещь быстро теряет ценность) и возрастает интерес к поддержанным и винтажным товарам.
10 компаний, отличившихся во время войны и работающих по сей день
Балтийский судостроительный завод, 1964 г. ИТАР-ТАСС
Судостроение: Балтийский завод
Балтийский завод - одно из немногих предприятий в России, сохранивших название и профиль деятельности со времен Первой мировой войны. Он был создан после поражения России в Крымской войне.
В десятилетие перед началом Первой мировой войны техбюро Балтийского завода было сильнейшей кораблестроительной проектной организацией в России. Под руководством инженера Ивана Бубнова оно, в частности, спроектировало первые русские дредноуты класса «Севастополь». Строительство четырех линейных кораблей («Севастополя» и «Петропавловска» - на Балтийском заводе, а «Полтавы» и «Гангута» - на Адмиралтейском) началось до войны, но введены в строй они были после ее начала - в ноябре-декабре 1914 г. В начале следующего года они составили 1-ю бригаду линейных кораблей Балтийского флота. В военных действиях эта бригада участия почти не принимала.
В войне также участвовали подводные лодки, построенные на Балтийском заводе. Помимо участия в боестолкновениях, субмарины старались не допустить транспортировку железной руды из Швеции в Германию. Из отдела подводного плавания Балтийского завода впоследствии возникло конструкторское бюро подводного кораблестроения «Рубин».
В течение войны на Балтийском заводе также строились заложенные еще в 1912 г. два из четырех линейных крейсеров типа «Измаил». Из-за финансовых проблем и политических событий ни один из кораблей не был завершен. Впоследствии три из них были проданы в Германию, а первый корабль этой серии пошел на слом. Снятые с него три орудия главного калибра включили в состав артиллерии береговой обороны Балтийского флота, и во время блокады Ленинграда они защищали город от фашистских войск.
В годы после Октябрьской революции завод одним из первых в стране начал производить коммерческие корабли; этому, в частности, способствовал Бубнов, под чьим руководством легкие крейсеры переделывались в нефтеналивные суда.
Балтийский завод был основан как частное предприятие, но в конце XIX в. оно стало казенным. Сейчас завод входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию.
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Производство канистр для военных нужд на фабрике Royal Dutch Shell в Фулхэме. The Great War Archive, University of Oxford
Нефтедобыча: Royal Dutch Shell и другие
Образованная в 1907 г. путем слияния нидерландской и британской компаний Royal Dutch Shell во время Первой мировой войны сыграла значимую роль в обеспечении Великобритании новыми видами топлива. Она была основным поставщиком топлива британским войскам, воевавшим во Франции, единственным поставщиком авиационного топлива и на 80% обеспечивала армию взрывчатым веществом ТНТ (тринитротолуол). Кроме того, Royal Dutch Shell добровольно предоставила все свои корабли в распоряжение британского адмиралтейства.
Во время войны Royal Dutch Shell продолжала разрабатывать месторождения в странах, не затронутых конфликтом, таких как Венесуэла, Мексика, Саравак (сейчас - часть Малайзии). Однако в Европе война вносила свои коррективы: в 1916 г. компания в течение нескольких дней лишилась 17% своей совокупной нефтедобычи после вторжения Германии в Румынию. Позже она потеряла все активы в России после Октябрьской революции.
Первая мировая война стала первым масштабным конфликтом, в котором обладание нефтью давало серьезные преимущества. За три года до войны британское адмиралтейство решило начать строить новое поколение боевых кораблей, работающих на нефти, а не угле. Понимая возрастающую значимость бесперебойных поставок нефти, Уинстон Черчилль (в то время первый лорд Адмиралтейства) организовал покупку правительством за 2 млн фунтов контрольного пакета акций Anglo-Persian Oil Company (будущей British Petroleum - BP), которая тогда находилась в тяжелом финансовом положении. Сделка состоялась за шесть недель до начала войны, во время которой компания стала поставлять нефть для британского флота.
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Офис Lloyd's, 1809 г. Thomas Rowlandson, Augustus Charles
Страхование: Lloyd's of London
Первое упоминание о Lloyd's относится к 1688 г., впоследствии эта организация превратилась в страховой рынок. Уже в XVIII в. Lloyd's - мировой лидер в области морского страхования, издатель новостного журнала о морских перевозках Lloyd's List. Во время Первой мировой войны Lloyd's вела военную статистику, собирая и публикуя сведения о потопленных или поврежденных в ходе военных действий кораблях, а также информацию о захваченных германских судах.
Несмотря на уход нескольких тысяч сотрудников на войну, Lloyd's продолжила эффективно функционировать, в том числе оценивая новые виды рисков, возникшие в результате появления новых технологий и видов вооружения, например подводных лодок и дирижаблей. Немцы активно использовали дирижабли Zeppelin для разведки и бомбардировки британской территории, прежде всего Лондона (от их налетов в Британии погибло более 500 человек). Катберт Хит, один из ведущих андеррайтеров Lloyd's, консультировал правительство по вопросам страхования от бомбардировок с воздуха и стал продавать соответствующие полисы.
Рынок страхования в Первую мировую войну, как ни удивительно, долгое время сохранял международный характер. Даже контакты между страховыми и перестраховочными компаниями стран-противников никогда полностью не прерывались, не говоря уже о контактах между нейтральными странами или союзниками, пишет на своем сайте швейцарская Swiss Re (работает с 1863 г.). Так, 7 мая 1915 г. немецкая подводная лодка потопила лайнер «Лузитания», шедший из Нью-Йорка в Ливерпуль; около 1200 человек из почти 2000 пассажиров и членов экипажа погибли. «Лузитания» на тот момент была крупнейшим кораблем в мире; застрахована была не только она, но и многие пассажиры, среди которых было немало богатых людей, в том числе американский миллионер Альфред Вандербильт. Американские страховщики (США в тот момент еще не участвовали в войне) переложили значительную часть убытков на немецкие перестраховочные компании.
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Французский танк Renault FT-17 преодолевает траншею, U.S. Signal Corps
Автомобилестроение: Renault и другие
В Первой мировой войне участвовало немало автопроизводителей, которые впоследствии продолжили работу и существуют до нашего времени.
Французская Renault, основанная в 1899 г. и производившая к началу войны легковые автомобили, такси, автобусы и грузовики, занялась выпуском боеприпасов, носилок, карет "скорой помощи", военных самолетов и боевых машин, таких как танк Renault FT-17. Это первый серийный легкий танк, он также считается одной из наиболее революционных моделей в истории танкостроения. FT-17 впервые имел башню кругового вращения (360 градусов), в нем также впервые была применена компоновка отделений, ставшая классической (впереди - отделение управления, в центре - боевое, сзади - моторное). FT-17 производился по лицензии в США и в Италии, модифицированная копия выпускалась также в Советской России под названием «Рено русский» (стал первым советским серийным танком).
Во время войны в ход пошли даже гражданские автомобили Renault. Французская армия реквизировала парк парижских такси (существовал с 1905 г., когда город заказал у Renault 1500 машин), чтобы доставлять на них солдат из Парижа к реке Марна в сентябре 1914 г. Битва на Марне - первое крупное сражение войны между англо-французскими войсками и немецкой армией, которая после приграничных столкновений стремительно продвигалась вперед, намереваясь обойти Париж с запада и взять французскую армию в котел. Марнское сражение Германия проиграла (в результате был сорван стратегический план, предусматривавший быструю победу на Западном фронте и вывод Франции из войны), а способствовавшие победе автомобили Renault стали называть Taxi de la Marne, «марнское такси».
В дальнейшем Renault использовала военные наработки для производства сельскохозяйственной и промышленной техники. Например, первый трактор компании, Type GP, выпускавшийся в 1919-1930 гг., был создан на основе танка FT-17.
В производстве военной техники участвовали и другие автопроизводители. Так, немецкая Daimler выпускала автомобили для армии, в том числе совместно с Krupp - грузовики Krupp-Daimler, ставшие самым распространенными автомобилями в немецких войсках, а также авиадвигатели и даже самолеты. Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну, запретил Daimler выпускать военную технику.
Американская Ford Motor во время войны стала выпускать корабли. Строительство завода Ford Rouge совпало со вступлением США в войну в 1917 г., и правительство заказало компании противолодочные корабли - они и стали первой продукцией завода. Из заказанных 100 кораблей было построено 60, когда война завершилась. Ford также поставлял странам-союзникам каски, танки, авиадвигатели, грузовики, кареты "скорой помощи", тракторы Fordson и автомобили «модель Т».
Именно началу войны британская компания Rolls-Royce обязана новым направлением своей деятельности - производством авиадвигателей; до этого она выпускала только автомобили. В 1914 г. Генри Ройс разработал свой первый авиадвигатель Eagle; по информации компании, на эти двигатели «пришлось около половины лошадиных сил, использовавшихся союзниками во время войны в воздухе». В дальнейшем как самостоятельная компания Rolls-Royce сохранилась именно в секторе производства авиадвигателей (выпуск автомобилей сейчас находится под контролем BMW).
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Рекламный стенд Kimberly-Clark, 1920 е г.г. mum.org
Средства гигиены: Kimberly-Clark
Созданная в 1872 г. компания Kimberly-Clark занималась производством бумаги, а в 1914 г. открыла у себя научно-исследовательскую лабораторию. Возглавивший ее специалист из Австрии Эрнст Малер перед началом войны вместе с Джеймсом Кимберли, сыном одного из основателей компании, отправился в Европу, чтобы осмотреть некоторые новые изделия, такие как, например, целлюлозная вата, абсорбирующие свойства которой были лучше, чем у хлопковой. Разразившаяся война заставила их быстро вернуться в США, где Малер, экспериментируя с сортами бумажной массы, вместе с коллегами создал материал из целлюлозной ваты целлюкоттон. Перевязочных материалов в Европе не хватало, и после вступления США в войну в 1917 г. Kimberly-Clark по договорам с министерством обороны страны и Красным Крестом стала поставлять целлюкоттон по себестоимости. Его использовали как перевязочный и прокладочный материал, а также в качестве фильтров для газовых масок.
Когда война закончилась, у Kimberly-Clark остались огромные запасы ненужного больше целлюкоттона. Компания оказалась в сложном финансовом положении. Спасение пришло из Европы: сотрудник Американского фонда помощи раненым французам рассказал представителям компании, что сестры милосердия во время войны стали делать из целлюкоттона прокладки. Начав работать в этом направлении, Kimberly-Clark в 1920 г. выпустила первые в мире прокладки Kotex, а через четыре года - первые салфетки для лица Kleenex. Поначалу Kotex продавались в белой упаковке без опознавательных знаков, а женщины стеснялись спрашивать их у продавцов. Чтобы стимулировать продажи, Kimberly-Clark начала рекламную кампанию и выпуск просветительской литературы, описывавшей физиологические процессы в женском организме.
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Обложка книги президента National City Bank of New York Фрэнка Вандерлипа "Как выиграть войну", colorado.edu
Банковское дело: Citi
После вступления США в войну в 1917 г. банкиры из National City Bank (впоследствии - Citibank, сейчас - Citigroup) участвовали в организации «займа свободы», а годом ранее - в размещении военных облигаций в России. В первые годы конфликта, когда банк в 1915 г. получил возможность работать за границей, они, чтобы изучить возможности развития торговли по окончании войны, посетили ряд европейских стран, в частности Грецию и Турцию, где активно работали такие компании, как Standard Oil и American Tobacco.
Президент банка Фрэнк Вандерлип также считал, что можно будет активно развивать бизнес в России. В 1916 г. два вице-президента посетили Петроград, где, в частности, приобрели облигации царского правительства на 5 млн руб. и организовали выпуск военных облигаций на $50 млн. В 1917 г. было открыто отделение в Петрограде, а затем - в Москве. Однако приход к власти большевиков, национализировавших банки, и наступление Германии на Восточном фронте в феврале 1918 г. заставили National City Bank эвакуировать сотрудников. Они добирались по железной дороге через всю страну и в конечном итоге прибыли в японский порт Йокогама.
В 1915-1917 гг. представитель National City Bank в Варшаве Александр Знамицкий (впоследствии начальник российского подразделения департамента внешней торговли банка) вел активную работу по анализу российской банковской системы и консультировал американцев по выходу на российский рынок. А после появления Польской республики он был в 1919 г. приглашен на пост министра торговли.
В 1917 г. Федеральный резервный банк Нью-Йорка попросил Вандерлипа организовать среди американцев рекламную кампанию «займа свободы», в рамках которого в течение двух лет были размещены четыре выпуска облигаций. На первый заем подписались 5,5 млн человек, купивших облигации на $2 млрд. Принятый конгрессом закон о выпуске «облигаций свободы» и сегодня используется как основание для выпуска всех казначейских облигаций США; а после терактов 11 сентября 2001 г. США снова выпустили бонды под аналогичным названием.
Опыт массового привлечения заемщиков в дальнейшем помог National City Bank, когда он сам стал организовывать размещение облигаций для широкой публики.
В привлечении финансирования для союзников участвовал и другой ведущий банк США, J.P. Morgan. В августе 1914 г. по договоренности с Банком Англии он стал единственным андеррайтером военных облигаций для Великобритании и Франции. Кроме того, J.P. Morgan инвестировал в производителей вооружений, которые получали финансирование и заказы от правительств этих двух стран.
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Работница на фабрике General Electric, REX / Nara Archives
Техника и оборудование: General Electric
Созданная в 1889 г. General Electric к началу войны уже занималась некоторыми видами деятельности, которые составили основу ее бизнеса на столетие вперед. После вступления США в войну в 1917 г. правительство объявило конкурс на создание первого турбонагнетателя для поршневого двигателя. Турбонагнетатель должен был использовать выхлопные газы, чтобы усиливать тягу двигателя на больших высотах. Его планировалось устанавливать на самолеты недавно созданных военно-воздушных сил.
GE разработала и продемонстрировала турбонагнетатель мощностью 350 л. с. и получила первый в своей истории госзаказ в авиационной индустрии.
А в 1918 г. компания разработала генератор переменного тока мощностью 200 кВт, который был использован в первой трансокеанической радиосистеме. Установление радиосвязи через Атлантический океан позволило американскому командованию наладить сообщение с союзниками и своими экспедиционными войсками во Франции.
GE до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей авиадвигателей и поставщиком энергетических технологий.
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Rebberg Rolex 1914 г. rolexclubrussia.ru
Часы: Rolex
Первая мировая война стала революционным временем для производителей часов. Наручные часы, которые до того в основном носили лишь женщины в качестве украшения, вошли в широкий обиход как раз на фронте. Именно на этой войне появилась фраза «сверить часы», а многие наручные часы того времени называли траншейными; от карманных часов они унаследовали открывающиеся крышки, которые защищали циферблат от повреждений.
Одним из самых активных поборников перехода на наручные часы был Ганс Вильсдорф, сооснователь и директор созданной в 1905 г. компании Wilsdorf & Davis, которая через три года зарегистрировала торговую марку Rolex, а в 1915 г. взяла ее себе в качестве названия. Вильсдорф и другие конструкторы компании много работали над обеспечением точности, и в 1914 г. британская обсерватория в Кью присвоила наручным часам Rolex класс точности A, который до того был прерогативой морских хронометров. Не менее важным был и вопрос надежности: военнослужащим на фронте было важно, чтобы их часы были по-возможности защищены от влаги и пыли. Работа в этом направлении привела к тому, что в 1926 г. Rolex представила первые по-настоящему водонепроницаемые часы Oyster.
В 1919 г. компания переехала в Женеву из Великобритании, где введенные во время войны налоги на предметы роскоши и экспортные пошлины на золото и серебро делали производство часов слишком дорогим.
Поставками часов в действующую армию активно занимались и другие производители, в частности швейцарские компании Omega и Longines (обе сейчас входят в The Swatch Group). Так, королевский летный корпус (впоследствии - Королевские ВВС Великобритании) в 1917 г. выбрал Omega официальным часовщиком своих боевых подразделений. На следующий год так же поступила армия США.
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Мортира «Большая Берта»
Машиностроение и сталь: ThyssenKrupp
Хотя сам немецкий производитель стали и оборудования был образован в 1999 г., вошедшие в него компании существуют уже не одно столетие: Krupp была создана в 1811 г. (самой промышленной династии Круппов - около 400 лет), а Thyssen - в 1891 г. К началу XX в. Krupp была крупнейшим промышленным концерном в Европе; основной статьей производства уже тогда было вооружение, 50% которого продавалось в Германии, остальное - еще в 52 странах. Во время войны, следуя приказам немецких властей, компания в пять с лишним раз увеличила производство по сравнению с довоенным уровнем и практически перестала выпускать гражданскую продукцию. Зарубежные рынки закрылись для Krupp в результате блокады со стороны стран-противников (британский производитель вооружений Vickers, например, перестал платить роялти по патенту Krupp на взрыватель для снарядов, хотя невыплаченные средства были возвращены в 1926 г.).
Особую известность Krupp принесли тяжелые и дальнобойные орудия, такие как мортира «Большая Берта» (или «Толстушка Берта») калибра 420 мм, 900-килограммовые снаряды которой обладали огромной разрушительной силой (союзники на Западном фронте называли ее «убийцей фортов»), и «Парижская пушка» калибра 210 мм с 28-метровым стволом и дальностью стрельбы до 130 км (применялась в 1918 г. для обстрела Парижа).
Krupp также наладила совместный выпуск грузовиков Krupp-Daimler, ставших самым распространенными автомобилями кайзеровской армии, построила 84 подводных лодки. Значительные инвестиции в военные разработки и заводы спровоцировали кризис в компании после войны, когда ей пришлось отказаться от производства вооружений. Krupp переориентировалась на выпуск локомотивов, грузовиков, сельскохозяйственной техники, экскаваторов.
Thyssen во время войны также производила вооружение и рельсы для железных дорог. Чтобы компенсировать нехватку кадров, ей пришлось активно нанимать на заводы женщин. После войны активы компании в странах-победительницах и Советской России были конфискованы.
Совокупные продажи ThyssenKrupp в финансовом году, завершившемся в сентябре 2013 г., составили 39,78 млрд евро. По данным Bloomberg, компания занимает шестое место в мире по выручке среди публичных диверсифицированных промышленных холдингов.
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Рекламный плакат Nestle, Brown University Collections
Продукты питания: Nestle
Война породила огромный спрос на продукты длительного хранения. Продукты нужно было доставлять из мест производства на фронт, а там полевые кухни не всегда могли оперативно накормить солдат на передовой, так что фасованные продукты стали неотъемлемой частью пайков. Две швейцарские конкурирующие компании, создавшие в результате слияния в 1905 г. Nestle and Anglo-Swiss Condensed Milk Company (их названия вошли в название объединенной компании), еще с конца XIX в. выпускали сгущенное молоко. Начало войны ударило по Nestle, т.к. сильно осложнило производство и закупку сырья, а также дистрибуцию. Но затем ситуация стала выправляться благодаря заказам от правительств, по которым компания стала поставлять в значительных количествах сгущенное и порошковое молоко. Чтобы обеспечивать спрос, она купила несколько фабрик в США, и к концу войны у нее было 40 фабрик в разных странах мира, а объем производства вырос вдвое.
Окончание войны нанесло новый удар по бизнесу Nestle - госзаказы закончились, а потребители стали переходить с фасованных на свежие молочные продукты. В 1921 г. компания понесла первый убыток. Ей пришлось проводить реорганизацию, и в 1920-е гг. она занялась производством шоколадной продукции, которая с тех пор стала вторым главным направлением ее деятельности.
Война (на этот раз уже Вторая мировая) еще раз сначала подорвала бизнес Nestle, а затем помогла ему: новый продукт Nescafe стал неотъемлемой частью рациона американских военнослужащих, которые после окончания военных действий перенесли свою привычку в мирную жизнь.
Несколько по-другому развивалась ситуация в секторе консервированных продуктов. На них во время войны тоже был большой спрос. В частности, потребность в питательной продукции длительного хранения для воюющих солдат была столь высока, что американская Campbell Soup (работает с 1869 г.), уже тогда широко известная своим томатным супом, выпустила для них в 1918 г. овощной говяжий суп. После войны производители фасованных и консервированных пищевых продуктов, чтобы не допустить падения спроса, повели масштабные рекламные кампании. Это, а также удешевление продуктов питания, производимых промышленным способом, способствовали тому, что люди в разных странах привыкли к подобной продукции, тогда как до войны она была не очень распространена.
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Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом художественного руководителя «Гоголь-центра» режиссера Кирилла Серебренникова до 22 августа, передает «Интерфакс».
Кроме того, суд продлил до 19 сентября домашний арест коллеге Серебренникова по «Седьмой студии» директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум.
Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».
Обвиняемыми по делу, помимо Серебренникова и Апфельбаум, также являются гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которому в мае заменили арест на подписку о невыезде, и уехавшей за границу Вороновой, находятся под домашним арестом.
Накануне Басманный суд ограничил Серебренникову и его защите срок ознакомления с материалами дела до 1 сентября.
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
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М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
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М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
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М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
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М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
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М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил президента Владимира Путина поддержать унификацию правил ремонта тележек для грузовых вагонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Опрошенные газетой владельцы вагонов считают, что речь идет о желании входящего в «Ростех» Уралвагонзавода (УВЗ) увеличить влияние на рынке ремонта.
По данным издания, Чемезов предложил президенту поручить Минтрансу и РЖД совместно с Объединением вагоностроителей (ОВС) внедрить разработанную УВЗ документацию по эксплуатации и ремонту всех вагонов на тележке модели 18-100 и ее аналогов, эксплуатируемых в России.
Руководитель «Ростеха» связывает свою просьбу к президенту с рисками для безопасности перевозок. По словам Чемезова, за последние 10 лет владельцы вагонов все чаще меняют конструкции тележек без согласования с разработчиком, что приводит к нарушению безопасности движения. Путин в свою очередь поручил правительству рассмотреть и поддержать запрос Чемезова.
УВЗ подготовил единую ремонтно-конструкторскую документацию для 18-100 УВЗ в декабре 2017 г. Заказчиком проекта выступило ОВС. Чиновник, знакомый с позицией Минтранса, рассказал «Коммерсанту», что министерство не поддерживает новую документацию, задним числом существенно меняющую условия ремонта купленных вагонов. Собственники вагонов и вагоностроители, по данным издания, опасаются также масштабных убытков и ограничения конкуренции в ремонтах. Издание указывает, что речь может идти о нескольких миллиардах рублей.
«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд
Евгений Разумный / Ведомости
«Аэроэкспресс» в пятницу, 27 октября, запустил двухэтажные поезда с Киевского вокзала в аэропорт «Внуково»
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Евгений Разумный / Ведомости
Производитель поездов – швейцарская компания Stadler
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Евгений Разумный / Ведомости
В ноябре такой же поезд начнет ходить с Павелецкого вокзала в аэропорт «Домодедово», заявил на церемонии запуска министр транспорта Максим Соколов
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Евгений Разумный / Ведомости
Отвечая на вопрос о перспективах запуска двухэтажных поездов в северный терминал «Шереметьево», Соколов сказал, что это потребует финансовых расчетов, передает «Интерфакс»
4/17
Евгений Разумный / Ведомости
Кабина машиниста
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Евгений Разумный / Ведомости
Проход на второй этаж поезда
6/17
Евгений Разумный / Ведомости
Всего на направлении Киевский вокзал – аэропорт «Внуково» планируется ввести в эксплуатацию четыре поезда до конца ноября, сообщил «Аэроэкспресс»
7/17
Евгений Разумный / Ведомости
В «Домодедово» будут курсировать семь двухэтажных поездов
8/17
Евгений Разумный / Ведомости
Всего «Аэроэкспресс» закупил 11 двухэтажных поездов
9/17
Евгений Разумный / Ведомости
Предусмотрено 396 сидячих мест в четырехвагонном поезде и 700 мест в шестивагонном поезде, из них 84 места в бизнес-классе
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Евгений Разумный / Ведомости
Новые поезда способны развивать скорость до 160 км/ч
11/17
Евгений Разумный / Ведомости
Каждый вагон оснащен несколькими экранами и розетками
12/17
Евгений Разумный / Ведомости
WiFi-сеть бесплатная, обещают в компании
13/17
Евгений Разумный / Ведомости
В вагоне поезда есть туалет
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Евгений Разумный / Ведомости
«Аэроэкспресс» - единственный в России оператор железнодорожных перевозок пассажиров в аэропорты Москвы
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Евгений Разумный / Ведомости
В 2016 г. услугами компании воспользовались 11,6 млн человек
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Евгений Разумный / Ведомости
Пассажиры поезда также могут купить напитки, легкие закуски и свежую прессу
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Член бандгруппы Шамиля Басаева Аслан Яндиев экстрадирован из Словакии в Россию, сообщает ФСБ. Он доставлен 17 июля авиарейсом из Братиславы в Москву.
Яндиев причастен к организации и совершению в 2006 г. серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре Владикавказа. В 2010 г. Яндиев сбежал за рубеж и предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств, отмечают в ФСБ.
В 2011 г. на основании российской ориентировки он был задержан в Словакии. Как указывают в ФСБ, Яндиев пытался сорвать экстрадицию и в течение семи лет через адвокатов опротестовывал решение о его выдаче в Россию. Однако представленные доказательства преступлений Яндиева позволили судебным органам Словакии вынести окончательное решение об его экстрадиции, подчеркивает спецслужба.
Вооруженные формирования Басаева в середине 90-х гг. совершили целую серию терактов. В частности, террористы захватили заложников в городе Буденновск и в московском театральном центре на Дубровке. Басаев был ликвидирован 10 июля 2006 г. в результате спецоперации ФСБ.
В Москве почтили память жерт теракта в Театральном центре на Дубровке 15 лет назад. 23 октября 2002 г. во время показа мюзикла «Норд-Ост» в здание театра ворвались четыре десятка террористов. Боевики в течение трех дней удерживали в здании более 900 человек. Утром 26 октября был произведен штурм театра. Погибли 130 человек, в том числе 10 детей. На фото мемориал жертвам теракта на улице Мельникова
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Дмитрий Серебряков/ТАСС
С самого утра москвичи несут цветы к мемориалу, многие зажигают свечи
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Алексей Белкин/ТАСС
Акция памяти трагедии в театре на Дубровке
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Алексей Белкин/ТАСС
У Театрального центра собрались свидетели и очевидцы тех событий
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Алексей Белкин/ТАСС
В 2011 г. Европейский суд по правам человека признал, что российские силовики допустили нарушения в ходе штурма, но само решение о штурме не нарушало права заложников
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Президент США Дональд Трамп распорядился до встречи с российским коллегой Владимиром Путиным предъявить обвинения 12 россиянам по делу о предполагаемом вмешательстве в американские выборы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечает агентство, Трамп счел, что это даст ему преимущество на переговорах с Путиным.
По данным Bloomberg, первый заместитель министра юстиции США Род Розенштейн на прошлой неделе поставил Трампа в известность об обвинительном заключении. Президенту было предложено решить, когда обнародовать документ, – до или после саммита США – Россия. Трамп выбрал первый вариант.
Власти США 13 июля обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов. По версии минюста США, разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.
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Роспатент отказал Тамбовскому пороховому заводу (ТПЗ) в регистрации товарного знака «Неваляшка», пишет газета «Коммерсантъ».
Соответствующее заявление расположенное в Котовске предприятие направило еще в январе 2017 г. ТПЗ рассчитывал запатентовать состоящую из шариков игрушку «неваляшка», которая способна раскачиваться из стороны в сторону, при этом не опрокидываясь. В заявке подчеркивалось, что неваляшка выпускается на предприятии с 1958 г.
В советские годы ТПЗ именовалось заводом пластмасс, и производство неваляшек считалось одним из главных направлений работы предприятия. Во время отсутствия заказов для оборонного производства в 1990-е гг. выпуск неваляшек периодически становился главным источником дохода. Игрушки до сих пор остаются основной гражданской продукцией ТПЗ, указывает газета. В начале 2010-х производство приостанавливалось, но в конце 2016 г. выпуск кукол был возобновлен. Сейчас предприятие производит около 100 000 игрушек в год.
Возвращаться к выпуску неваляшек ТПЗ пришлось в условиях жесткой конкуренции, поскольку в 2016 г. в том же Котовске было зарегистрировано ООО «Котовские неваляшки». Сейчас оно производит более 500 000 таких кукол в год. В новую компанию перешла часть квалифицированных сотрудников завода и, как подозревают там, технологическая документация, отмечает «Коммерсантъ». Небольшие партии неваляшек выпускают и другие российские компании, в частности ростовский «Стеллар».
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«Русагро» выявило случай заражения африканской чумой свиней (АЧС) на одном из своих репродукторов в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. В сообщении уточняется, что случай заражения вирусом зафиксирован на одном из шести репродукторов 16 июля.
«В ближайшее время все животные, размещенные на этом репродукторе, будут уничтожены, а сама площадка очищена», - уточнила компания. Все остальные площадки предприятия переведены на усиленный режим безопасности. «Русагро» оценило потери в производстве и продаже свинины из-за инцидента как незначительные. Компания решила использовать остановку работы площадки для ее капитального ремонта.
АЧС – заболевание, поражающее домашних свиней и диких кабанов. При вспышке заболевания уничтожаются все животные на площадке. После этого там до года нельзя содержать животных. Для компании этот случай обнаружения вируса на площадках в Белгородской области стал вторым. Первый был зарегистрирован в сентябре 2017 г. Тогда свои потери компания оценивала в 2000 т свинины.
По итогам 2017 г. «Русагро» занимает третье место по производству свинины в России с долей в 5%, отмечает «Интерфакс». В целом в Белгородской области производится около 20% российской свинины, по данным Росстата. Здесь находятся свинокомплексы лидеров рынка, в том числе АПХ «Мираторг» и «Агро-Белогорье».
Бизнес
Новости
Правление «Интер РАО» покинул топ-менеджер по связям с органами власти
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Совет директоров «Интер РАО» досрочно прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова. Новым членом правления избрана Александра Панина. Об этом говорится в сообщении компании.
Мирсияпов с конца июня отвечал в «Интер РАО» за взаимодействие с органами власти (Government Relations, GR) , ранее – за стратегию. Панина - заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО – Управление электрогенерацией», в конце июня она стала врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО», заменив арестованную по подозрению в шпионаже в пользу Румынии Карину Цуркан. В середине июля на посту гендиректора «Интер РАО – Электрогенерация» Тимура Липатова сменил советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.
Ранее газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что в «Интер РАО» после обвинений в адрес Цуркан начнется волна увольнений и компанию могут покинуть несколько топ-менеджеров, в частности Мирсияпов и Липатов. По данным собеседников издания, Мирсияпов может перейти в одно из федеральных ведомств. По информации издания, Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» по приглашению ее владельца Алексея Мордашова.
Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана 15 июля и помещена под стражу по решению суда. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. После ареста «Интер РАО» досрочно прекратила полномочия топ-менеджера.
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Оператор контейнерных терминалов Global Ports отзовет иск к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по тарифообразованию. Об этом говорится в сообщении компании.
«Федеральная антимонопольная служба России объявила, что Global Ports выполнит необходимые предписания, включая требования, предъявляемые к тарифообразованию на российских терминалах группы… В этой связи Global Ports теперь намерена отозвать свой иск из Арбитражного суда Москвы», — указывается в сообщении.
О том, что Global Ports обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против ФАС, стало известно в мае. Компания требовала оспорить тарифные ограничения, наложенные на нее антимонопольной службой. Ведомство требовало от Global Ports перевести тарифы в рубли после вхождения в группу «Дело». «Группа считает, что эти ограничения противоречат соглашениям об урегулировании, заключенным между ФАС и терминалами группы в декабре 2017 г., и действующему законодательству», - указывала компания.
Global Ports - оператор контейнерных терминалов, работающий на российском рынке. Терминалы предприятия находятся в Балтийском и Дальневосточном бассейнах - ключевых регионах внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии.
Политика
Новости
Минюст США расширил обвинения против Марии Бутиной
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Министерство юстиции США расширило обвинения против россиянки Марии Бутиной, задержанной в Вашингтоне 15 июля. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на материалы ведомства. К статье «сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации» добавилась статься «работа иностранных агентом без регистрации».
Власти США, по сути, не выдвинули новых обвинений в адрес задержанной, вторая статья добавлена «за то же поведение», пояснил ТАСС адвокат Бутиной Нил Дрискол. Ожидается, что обвинения будут зачитаны россиянке на слушаниях в окружном суде Вашингтона в среду.
О задержании Бутиной стало известно в понедельник. По версии минюста США, Бутина «работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позднее занял высокий пост в Центробанке России». Имя представителя не называется, но отмечается, что этот представитель российских властей в апреле 2018 г. был включен в санкционный список минфина США.
Российское посольство трое суток добивается доступа к Марии Бутиной. В заявлении посольства отмечается, что материалы дела засекречены. Представители посольства намерены посетить очередное судебное заседание по делу Бутиной, которое состоится 18 июля в Федеральном суде округа Колумбия.
Полковник Генштаба австро-венгерской армии Альфред Редль передал России в 1908–1913 гг. много военных секретов империи. Разоблачен и застрелился в 1913 г.
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ИТАР-ТАСС
Коммунист из Германии Рихард Зорге работал как немецкий журналист в Токио, передал в Москву информацию о времени нападения нацистов на СССР и направлениях главных ударов. В ноябре 1941 г. передал информацию о том, что Япония не нападет на Советский Союз, что позволило в критические дни Московской битвы перебросить с Дальнего Востока и из Забайкалья свежие дивизии, остановившие наступление нацистов
2/10
ИТАР-ТАСС
Сотрудник иностранного отдела ОГПУ Павел Судоплатов занимался разведывательной работой в Финляндии и Западной Европе. Уничтожил одного из лидеров украинских националистов Евгена Коновальца в Голландии в 1938 г., передав ему бомбу, замаскированную под коробку конфет
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Польский еврей Леопольд Треппер – коммунист, один из руководителей советской резидентуры в оккупированной Европе во время Великой Отечественной войны
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AP
Советский разведчик Рудольф Абель – один из руководителей агентурной сети в США – арестован из-за предательства одного из резидентов, затем обменян на Глиникском мосту в Западном Берлине на американского летчика Гэри Пауэрса
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Фотохроника ТАСС
Зоя Воскресенская (по мужу Рыбкина) – детская поэтесса и разведчица – жена советского резидента в Финляндии Бориса Рыбкина. Занималась вербовкой и отправкой агентов в сопредельные страны, занималась разведывательной работой в Финляндии и Швеции под дипломатическим прикрытием. Кроме того, в годы Великой Отечественной войны готовила диверсантов для отправки в тыл противника
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Кадр из фильма «Майор "Вихрь"»; Александра Краснова / ТАСС
Разведгруппа Алексея Ботяна (на фото справа) зимой 1945 г. добыла секретные планы фашистов по уничтожению польского Кракова, если бы к нему подошла Красная Армия, и установила местонахождение склада взрывчатки. 18 января, в разгар наступления советских войск, группа «лейтенанта Алеши» ликвидировала склад и спасла город от уничтожения. Ботян, отметивший 10 февраля 2017 г. юбилей, стал прототипом литературного и киногероя - майора Вихря
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Конон Молодый (псевдоним Гордон Лонсдейл) работал в Великобритании с 1951 г. и под видом канадского бизнесмена добывал ценные документы о военных и политических планах Великобритании. Раскрыт предателем в 1961 г., обменян в 1964 г. на арестованного британского шпиона Норберта Вина
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MARK WILSON / АР
Олдрич Эймс – бывший начальник контрразведывательного подразделения ЦРУ США, начальник советского отдела управления внешней контрразведки ЦРУ. Выдавал военные и разведывательные секреты СССР и России, арестован ФБР в феврале 1994 г.
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М. Стулов / Ведомости
Анна Чапман арестована летом 2010 г. в США за нелегальную работу на российскую разведку. Она признала себя виновной, затем в Вене была обменяна на двоих россиян, отбывавших срок за шпионаж. Тем же летом Владимир Путин после встречи с высланными разведчиками обещал, что теперь «у них будет интересная и яркая жизнь». Сейчас Чапман разрабатывает собственную линию одежды, ведет передачу на "Рен-ТВ" и занимается благотворительностью. В 2010–2015 гг. она входила в состав директоров «Фондсервисбанка», специализирующегося на обслуживании предприятий ОПК. В 2010 г. вошла в общественный совет «Молодой гвардии», сейчас в списке совета Чапман не значится
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«Роснано» вышло из проекта федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», продав свою долю в 49,9% «Фармстандарту» Виктора Харитонина за 2,9 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя госкомпании.
В результате структуры предпринимателя получили 100% сети. Собеседник газеты уточнил, что доля была полностью оплачена деньгами в 2,9 млрд руб., что на 700 млн руб. превысило вложения «Роснано» в проект. Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказал он. «Фармстандарт» от комментариев отказался.
Издание отмечает, что для «Роснано» доходность инвестиций в сделке могла стать самой низкой за всю историю компании - она составила всего 6,3%. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, такой уровень доходности непозволительно низок для «Роснано». Но, по его словам, показатель мог оказаться еще ниже, если бы госкомпания вышла из проекта позже.
«ПЭТ-технолоджи» основана при участии «Роснано» в 2011 г. Сеть включает 11 центров ядерной медицины в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону. Компания владеет также двумя площадками по выпуску радиофармпрепаратов в Уфе и Ельце. В начале 2018 г. 50,01% «ПЭТ-технолоджи» принадлежали ООО «Д-мед» Алексея Царькова, напоминает газета. В марте конечным бенефициаром предприятия стала структура владельца «Фармстандарта».
Гаджеты под российскими брендами
Прототип планшета от 2012 г. Сергей Мамонтов / РИА Новости
"Рупад"
«Рупад» с отечественной ОС и умной кнопкой, позволяющей отключать модули передачи информации, - планшетник, который планируется делать в двух конфигурациях: обычной и военной. Последняя будет оснащена ударопрочным корпусом. «Рупад» защищен от пыли, падений с высоты до 2 м. Кроме того, разработчики обещают, что планшет будет оставаться работоспособным при температурах от -22 до +55 градусов.
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Дмитрий Астахов / ИТАР-ТАСС
Yotaphone
«Йотафон» с двумя дисплеями (второй изготовлен по технологии электронных чернил e-Ink и отображает сообщения и обновления статусов при минимальных затратах энергии) поступил в продажу в начале декабря 2013 г. За первые три недели было продано около 10 000 Yotaphone. Премьер-министр Дмитрий Медведев, когда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов подарил ему новый смартфон, сказал в шутку: «Apple напрягся». Yotaphone производится в Юго-Восточной Азии преимущественно из японских и китайских деталей. Купить смартфон можно на официальном сайте компании за 16990 руб.
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Яна Лапикова / РИА Новости
"Читалка" от "Роснано"
В ноябре 2011 г. гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс представил Владимиру Путину разработку Plastic Logic 100, «читалку», которая призвана была заменить учебники в школах. Опытные образцы гаджета были произведены за рубежом, но «Роснано» вместе с Plastic Logic планировала построить в Зеленограде завод по производству гибких дисплеев. В 2012 г. стало известно, то проект переносится на неопределенный срок.
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Алексей Никольский / РИА Новости
МТС Glonass 945
Смартфон от МТС позиционировался как первый в мире смартфон, оснащенный системой "Глонасс". Он разрабатывался совместно с американской Qualcomm и китайской ZTE. В конце декабря 2010 г. основной владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков и вице-премьер Сергей Иванов представили гаджет Владимиру Путину. В марте 2011 г. начались продажи смартфона. Уже на следующий год их производство было свернуто из-за низкого спроса.
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Денис Абрамов / Ведомости
Телефоны под брендами сотовых операторов
Еще до появления смартфона с "Глонасс" от МТС в России стали активно продаваться бюджетные телефоны и смартфоны под брендами сотовых операторов. Их производят специально для отечественных компаний на китайских заводах. По данным отчета компании GfK, за первые девять месяцев 2013 г. только продажи смартфонов под брендом "Мегафона" увеличились в 18 раз.
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Highscreen
Highscreen
Смартфоны, сделанные за рубежом, но для российского рынка, используют не только сотовые операторы. Так, по системе B-бренд работает компания "Вобис Компьютер", развивающая бренд Highscreen. Под ним выпускается несколько смартфонов, в том числе и Highscreen Boost 2, который может работать без подзарядки до двух недель. В 2013 г. "Вобис компьютер" создала собственный отдел разработки портативной электроники.
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Andrey Rudakov / Bloomberg
Explay
Еще один B-бренд - Explay. Под ним продаются не только смартфоны и планшеты, но и колонки, видеорегистраторы, плееры и другая техника. Отдел собственной разработки в Explay вводить не собираются, рассказывал "Ведомостям" гендиректор компании Эдуард Ващенко.