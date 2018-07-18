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Профсоюзам согласовали митинг в Москве против повышения пенсионного возраста

Администрация парка «Сокольники» согласовала заявку движения «Гражданская солидарность» на проведение 18 июля публичной акции на территории, отведенной под «гайд-парк». Об этом сообщается на сайте парка.

Заявленная тема мероприятия: «Митинг против повышения пенсионного возраста». Акция пройдет с 19.00 до 21.00 мск. Согласованное число участников – до 1000 человек.

Площадка для проведения публичных мероприятий в парке «Сокольники» находится на территории Зеленого театра и вмещает до 1500 человек.

Заявка на проведение митинга против повышения пенсионного возраста была подана 3 июля. Среди организаторов были представители Конфедерации труда России, «Справедливой России», КПРФ, «Яблока», «Гражданской солидарности».

Они предлагали два варианта маршрута шествия, которое должно было завершиться митингом на проспекте Сахарова или на Суворовской площади. Власти Москвы заявили, что митинг может пройти только в парке «Сокольники» или на улице Перерва (Люблино). Тогда глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил, что организаторы отказались от предложенных им вариантов.

До 25 июля в России действуют особые меры согласования публичных акций из-за чемпионата мира по футболу. Поэтому власти предложили провести митинг не в центре города, а в «Сокольниках», пояснял Черников.

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