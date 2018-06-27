Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4596 от 27.06.2018 под заголовком: Недовольство, но не бунт

Почему пенсионная реформа не выведет россиян на улицу

Политолог Владимир Гельман об опыте одноразовых социальных протестов
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Пожалуй, ни один шаг российских властей в ХХI в. не встречал столь единодушного неприятия в обществе, как анонсированное правительством повышение пенсионного возраста. Массовые опросы говорят о том, что против этих изменений выступают свыше 80% россиян, а недавнее (пусть и небольшое, но заметное) снижение уровня поддержки Владимира Путина, Дмитрия Медведева и «Единой России» среди российских граждан напрямую связывают с пенсионной «реформой». Но означает ли это, что власти столкнутся не только с неприятием со стороны россиян, но и с массовыми протестами, способными подорвать стабильность режима?

На общем фоне больших и малых социально-экономических протестов в различных странах мира Россия отличается довольно низким уровнем протестных выступлений граждан против тех или иных действий властей – число участников этих выступлений было и остается весьма низким на протяжении всего постсоветского периода. Главная причина этому – в слабости тех организаций, которые призваны защищать социально-экономические права граждан и отстаивать их интересы, прежде всего профсоюзов. С советских времен профсоюзы на предприятиях были зависимы от менеджмента и обслуживали его интересы (в том числе и в отношениях с работниками), новые профсоюзы, появившиеся в постсоветский период, оказывают на трудовые отношения довольно низкое влияние. В такой ситуации социально-экономические протесты не зарождаются сами по себе, даже если и когда недовольство политикой властей довольно высоко. Протесты, тем более массовые и масштабные, просто оказывается некому организовать, а тем более поддерживать на протяжении длительного времени. Даже в 1990-е гг., когда экономический спад сопровождался резким снижением уровня жизни и длительными задолженностями по выплате зарплат и пенсий, протестные выступления в России оказались относительно невелики по числу участников и по большей части замкнуты на уровне отдельных регионов страны. Как показал американский политолог Грэм Робертсон, главным фактором, определявшим тогда масштабы забастовок в российских регионах, были конфликты губернаторов с федеральным центром – главы регионов использовали протесты как средство давления на правительство страны с целью выбить из него долги по зарплатам бюджетников и по выплате пенсий. Неудивительно, что после выстраивания вертикали власти в 2000-е гг. такое развитие событий стало практически нереальным, какой бы ни была ситуация в экономике страны.

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