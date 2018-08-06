Противник антироссийских санкций из сената США посетил Москву
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Американский сенатор Рэнд Пол в понедельник встретился в Москве с российскими парламентариями. Целью переговоров, по его словам, было восстановление конструктивного диалога между Россией и США: «Мы решили, что необходимо поддерживать диалог. Это крупнейшая проблема на сегодня, так как мы даже ничего не можем обсуждать, потому что у нас нет диалога» (цитата по ТАСС). В рамках визита сенатор встретился с председателями комитетов Совета Федерации и Госдумы по международным делам Константином Косачевым и Леонидом Слуцким. По итогам переговоров Пол заявил, что произошел «отличный разговор», и пригласил членов Совета Федерации в Вашингтон для продолжения диалога.
Российские законодатели согласились, что диалог необходимо продолжать, несмотря на усиление санкционного давления со стороны США. «Санкции отношениям, безусловно, мешают, но и вмиг эти отношения никоим образом не прекращают», – заявил Косачев. Ранее опубликованный законопроект «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 г.» содержит санкции против российского госдолга, банков, компаний и может затронуть простых граждан.
Это уже второй визит в Россию американских парламентариев за последний месяц: с 30 июня по 5 июля в Москве побывала группа конгрессменов. Сенатор от штата Кентукки Пол является последовательным критиком американской политики давления на Россию. В августе прошлого года он был одним из двух (вторым был соперник Хиллари Клинтон на праймериз 2016 г. Берни Сандерс) сенаторов, проголосовавших против антироссийского санкционного закона CAATSA. Комментируя в понедельник журналистам новую антироссийскую инициативу, Пол назвал ее частью «санкционной истерики, которая сейчас царит в США».
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