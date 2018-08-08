Политика / Власть

«Москва еще зеленее» станет одним из лозунгов кампании Сергея Собянина

В четверг его штаб представит программу кандидата в мэры столицы
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Предвыборными лозунгами кандидата в мэра Москвы, действующего градоначальника Сергея Собянина станут «Москва еще безопаснее», «Москва еще прекраснее», «Москва еще зеленее», «Москва еще душевнее», «Москва еще чище», «Москва еще ближе» с добавлением «Мэр Собянин». Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника – близкий к администрации президента и к мэрии Москвы.

Агитационные материалы Сергея Собянина

Лозунги могут быть использованы Собяниным в агитационных материалах, в частности на билбордах с фотографиями Москвы и с подписью «Москва еще прекраснее. Мэр Собянин», говорит собеседник, близкий к администрации. Собеседник в пресс-центре штаба Собянина подтвердил, что такие фразы есть, в частности, на сувенирной продукции, которая готовится к кампании, – открытках, значках, магнитах. «В лозунгах мы отмечаем позитивные изменения, произошедшие в городе за последние годы, и обещаем, что Москва станет еще чище, зеленее, прекраснее, душевнее», – говорит собеседник.

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