Путин похвалил Собянина за благоустройство Москвы

Менее чем через два месяца Собянину предстоят новые выборы

Президент Владимир Путин (на фото – справа) похвалил мэра Москвы Сергея Собянина (слева) в преддверии выборов Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин похвалил мэра Москвы Сергея Собянина и его команду за благоустройство столицы. «Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарты развития современных мегаполисов», – заявил Путин в среду, 18 июля, на организованном мэрией Moscow Urban Forum.

По мнению Путина, за время работы Собянина в Москве произошли масштабные изменения: были сформированы новые общественные, деловые, культурные и жилые пространства, а инфраструктура общественного транспорта – от автобусов до такси – стала более удобной. Путин отметил, что мэр показал готовность брать на себя ответственность и вести диалог с москвичами.

Московские власти планируют сделать все районы столицы такими же комфортными, как исторический центр, подчеркнул Путин: «Это не просто работы по благоустройству. Изменение городской среды меняет мировоззрение, настроение. Придает дополнительный импульс сфере услуг и малому бизнесу, а также формирует современные рабочие места».

Москва входит в топ-10 мировых мегаполисов по удобству и эффективности транспортной системы по версии консалтинговой компании McKinsey. Однако, несмотря на то что жители положительно оценивают изменения последних лет, уровень их неудовлетворенности текущей ситуацией по-прежнему высок, отмечают эксперты.

Путин похвалил Собянина менее чем за два месяца до выборов мэра Москвы, которые запланированы на 9 сентября. Собянин уже объявил о планах участвовать в них. Баллотироваться он будет как самовыдвиженец. По примеру Путина на прошедших в марте президентских выборах.

Собянин стал мэром Москвы в октябре 2010 г. Тогда его утвердили депутаты Мосгордумы по представлению президента Дмитрия Медведева. После возвращения прямых выборов губернаторов Собянин досрочно ушел в отставку и на состоявшихся в сентябре 2013 г. с трудом победил в первом туре с результатом 51,37% голосов. Его основной соперник – Алексей Навальный – получил тогда 27,24%. Явка на выборах 2013 г. составила 32%. При этом проголосовавшие за Навального обеспечили более четверти всей явки.

В этом году перед московскими чиновниками стоит задача активизировать избирателей без демократических кандидатов. Близкие к мэрии собеседники «Ведомостей» рассказывали, что московские власти рассчитывают на явку в районе 60%. Реальная явка будет 30-35%, говорил человек, близкий к администрации президента: «Будет проводиться мобилизация бюджетников через управы. Мобилизацию через предприятия [как на выборах президента] устроить не получится, возможно, заставят голосовать городских чиновников».

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