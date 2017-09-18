Секреты благоустройства: ради чего москвичи каждое лето терпят стройку
Что получилось и не получилось в проекте «Моя улица», рассказывает партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова
Практически вся новая плитка в центре Москвы – разных оттенков серого цвета. Причины выбора такой цветовой гаммы – политические. Для программы «Моя улица» использовался гранит только российского производства, рассказала «Ведомостям» Александра Сытникова, партнер КБ «Стрелка» (бюро разрабатывало стандарты концепций благоустройства московских улиц)
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Для мощения тротуаров на Якиманской набережной специально выбрана гранитная плитка разных оттенков, чтобы создать впечатление уютной, обжитой улицы. Однотонное мощение в этом месте, по мнению КБ «Стрелка», выглядело бы слишком стерильно
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Месторождения яркого красного гранита, ранее широко использовавшегося в Москве, расположены на Украине. Гранит для «Моей улицы» везли с месторождений Урала и Карелии, а там он преимущественно серый
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На примере Якиманской набережной можно видеть, что пешеходные зоны в Москве по утвержденным стандартам благоустройства делают так, чтобы по ним мог проехать технический транспорт и машины, обслуживающие рестораны и магазины. Как показала практика, на пешеходных улицах, полностью закрытых для движения автомобилей, жизнь постепенно вымирает, объясняет Александра Сытникова
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По стандартам благоустройства, разработанным КБ «Стрелка», создание выделенных велодорожек в пешеходных зонах не предусмотрено. Это признано нецелесообразным, говорит Александра Сытникова
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С одной стороны, в Москве эти дорожки все равно заняты пешеходами (на фото Большая Никитская улица). С другой - велосипедное движение не настолько интенсивное и быстрое, как в европейских странах, поэтому велосипедисты могут передвигаться по улице в общем потоке
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Проект не всегда удается полностью реализовать так, как задумано. Лотки для отвода воды на Якиманской набережной выглядят небезопасно. Проект предусматривал устройство на этом месте водоотвода, закрытого решетками, но в процессе заказчик решился на эксперимент. Если установленные лотки плохо себя зарекомендуют, их заменят на решетки, надеются в КБ «Стрелка»
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Ведь после того, как архитекторы передают проект заказчику, тот волен вносить в него изменения по своему усмотрению, признают в КБ «Стрелка»
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У подрядчиков не всегда хватает материалов и мастерства, чтобы точно выполнить заказанные работы. Так, выход из подземного перехода к парку «Музеон» получился «с горкой». Проект предусматривал, что все будет ровно
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Стандарты благоустройства предусматривают мощение московских тротуаров плиткой большого размера. Это объясняется заботой о родителях с колясками, велосипедистах и любительницах высоких каблуков
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За последние два года в Москве высажено 8000 деревьев крупномеров. Проекты благоустройства предусматривают высадку взрослых деревьев везде, где это возможно, говорят в «Стрелке». На фото – набережная у парка «Музеон»
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Москвичей удивляют островки газона, появившиеся посреди парковок. Стандарты благоустройства предусматривают создание таких зеленых зон на открытых паркингах через каждые пять парковочных мест, рассказывает Александра Сытникова. Позже туда высадят деревья
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У этих выступов важная роль: деревья на парковке снижают тепловой эффект от раскаленного асфальта в жаркие дни и придают плоскостным парковкам гуманный вид, объясняет она
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Странные куски газона посреди мощеных тротуаров на самом деле забронированы для деревьев. В октябре - ноябре туда будут высажены крупномеры, обещает Сытникова
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«Мы старались поместить деревья, куда только возможно. Если их где-то нет, значит, под землей нет живого места от коммуникаций», – объясняет Сытникова. На фото клумбы на Славянской площади, в которых позже появятся деревья
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На тротуаре рядом с метро «Павелецкая» деревья уже давно высадили
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При высадке деревьев предполагается, что около 10% саженцев не выживают. Хотя москвичи сильно критиковали высадку лип на Тверской морозной осенью 2016 г., теперь видно, что прижились 100% этих деревьев. Их дальнейшая судьба зависит от ухода. Главная задача – оберегать липы, как и любые другие растения в городе, от противогололедных реагентов
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На Крымском мосту, на Тверской и некоторых других улицах появились так называемые приподнятые пешеходные переходы. Смысл этого нововведения в том, что пешеходам не надо преодолевать бордюры и пандусы при выходе на проезжую часть, объясняют в КБ «Стрелка»
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Автомобилям при въезде на приподнятый пешеходный переход волей-неволей приходится притормаживать. В идеале въезд в зону пешеходного перехода должен быть ровным, без ступеньки. Но это требует большого мастерства от асфальтоукладчиков. Обладают им явно не все из них
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По новым стандартам благоустройства на московских улицах с преимущественно исторической застройкой должны устанавливать два типа опор освещения. Оба – реплики исторических светильников, воссозданные по чертежам из архивов музея «Огни Москвы», но с современной начинкой. В фонарях на Пречистенке установлены диодные лампы с теплым белым светом
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Пречистенка стала первой улицей города, где появился новый элемент ливневой канализации – щелевые лотки. На поверхности они практически не видны пешеходам, но внизу, под плиткой, размещен глубокий лоток, способный отвести большие объемы воды, объясняет Александра Сытникова
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Горожане заметили после реконструкции, что лотки ливневой канализации часто упирались в бордюр. Это значит, что строители не успели просверлить выпускное отверстие, но они это обязательно сделают, надеется Сытникова. На Пречистенке уже все в порядке
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Если после очень сильного ливня вода уходит с улицы в течение часа, значит, ливневая канализация справляется, считает Сытникова. Чтобы воды не было вообще, каждую улицу надо на год раскопать для полной реконструкции ливневки, уверяет она: «Готовы ли это терпеть москвичи? Сомневаюсь, горожан и ремонтные работы в течение лета очень раздражают»
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С благоустроенных улиц убрали воздушные провода, что позволило посмотреть на знакомые места по-новому
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Выезды со второстепенных дорог в центре сужены, чтобы исключить в этом месте парковку автомобилей, ограничивающих обзор водителям. Кроме того, сам переход становится короче, а машины перед ним сбрасывают скорость. Это повышает безопасность движения
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Новые дублеры вдоль Садового кольца играют важную роль: они не дают паркующимся или съезжающим с главной дороги автомобилям тормозить основной поток
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«Московские транспортники провели эксперимент: выпустили на Садовое кольцо два автомобиля, один из которых двигался с максимальной скоростью потока, разгоняясь и тормозя, а второй – все время передвигался со скоростью 45 км/ч, – рассказывает Александра Сытникова, – И оба преодолели кольцо примерно за одинаковое время»
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В итоге было решено оставить на Садовом кольце везде, где возможно, по пять полос в каждую сторону, чтобы обеспечить равномерное движение на всей его протяженности, объясняет Сытникова
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Широкие тротуары вдоль Садового кольца появились после того, как была определена оптимальная ширина проезжей части. «Мы не можем улучшить транспортную обстановку в Москве, здесь количество машин увеличивается слишком быстро, но мы стараемся сделать все, чтобы она не ухудшалась. Одна из мер для этого – обеспечить равномерное движение автомобилей по дороге. А для этого надо убрать сужения, где, например, девять полос превращаются в три», – объясняет Александра Сытникова
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Ширину автомобильных полос в центре уменьшили, придерживаясь международных стандартов. В крайних правых, шириной 3,5 м, помещается общественный и грузовой транспорт, остальные – шириной 3,25 м – рассчитаны на легковые автомобили
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Каменные островки безопасности, вызывающие много вопросов у москвичей, созданы для того, чтобы исключить хаотичные перестроения на светофоре. Теперь, чтобы повернуть на съезд или дублер, решение нужно принимать заранее – и так намного безопаснее, объясняет Сытникова
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Посадить газон или деревья на таких маленьких островках невозможно, но не исключено, что в будущем на них появятся какие-нибудь арт-объекты, рассуждает Сытникова
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На благоустроенных улицах пешеходам не нужно преодолевать бордюры. Например, теперь от площади Белорусского вокзала до Охотного Ряда можно добраться, не увидев ни одной каменной «ступеньки» при выходе на проезжую часть, обещает КБ «Стрелка»
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Закончить «Мою улицу» ко Дню города не планировалось. Планировалось завершить так называемые «грязные» работы и увести с улиц технику. Но и это не везде удалось. В конце прошлой недели благоустройство Пречистенской набережной было в разгаре
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На фото: улица Полянка у книжного магазина «Молодая гвардия» 13 сентября. Чтобы закрыть дыры в тротуаре, рабочие временно «замазали» плитку асфальтом. Который год именно этот участок Полянки перестраивается и приспосабливается под новые нужды
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Только в этом году в Москве благоустроили 80 улиц и площадей в центре. Наверное, можно было бы вести работы медленнее, но тогда программа растянулась бы на десятки лет, считает Александра Сытникова
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