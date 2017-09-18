Стройки и инфраструктура

Секреты благоустройства: ради чего москвичи каждое лето терпят стройку

Что получилось и не получилось в проекте «Моя улица», рассказывает партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова
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