Секреты благоустройства: ради чего москвичи каждое лето терпят стройку

Евгений Разумный / Ведомости

Широкие тротуары вдоль Садового кольца появились после того, как была определена оптимальная ширина проезжей части. «Мы не можем улучшить транспортную обстановку в Москве, здесь количество машин увеличивается слишком быстро, но мы стараемся сделать все, чтобы она не ухудшалась. Одна из мер для этого – обеспечить равномерное движение автомобилей по дороге. А для этого надо убрать сужения, где, например, девять полос превращаются в три», – объясняет Александра Сытникова

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