Новые санкции США могут помирить Россию с Европой

Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: От титана до фастфуда

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Санкции – это не только опасность, но и определенные возможности с точки зрения дипломатии с партнерами в Евросоюзе, указывает эксперт Stringer / REUTERS

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в пятницу первым из руководства страны высказался о готовящихся в США новых санкциях в отношении России. «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо – это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать», – заявил премьер в ходе визита на Камчатку (цитата по ТАСС). Правда, в стенограмме этого выступления на официальном сайте правительства слова об «экономических, политических, а в случае необходимости и иных методах» отсутствуют.

Ранее зеркальными ответными мерами на новую волну американских санкций пригрозил и российский МИД. Президент Владимир Путин публично о санкциях еще не высказался, но в пятницу обсудил эту тему на закрытом совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля. «[На совещании] подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права», – подчеркивается в сообщении на официальном сайте президента.

О новых санкциях в отношении России, которые администрация США намерена начать вводить 22 августа, стало известно 8 августа. Поводом для них стало отравление в Великобритании бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Санкции планируется вводить в два этапа, еще один санкционный пакет готовится к обсуждению в конгрессе США.

Симметричный ответ