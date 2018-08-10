Чем Россия может ответить на новые санкции США

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Россия будет считать объявлением экономической войны дальнейшее усиление санкций со стороны США, заявил в пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев: «Если последует что-то типа запрета деятельности банков или использования той или иной валюты, то это можно будет назвать совершенно прямо, это объявление экономической войны. И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими, политическими методами, а в случае необходимости и иными методами. И наши американские друзья это должны понимать». Ранее зеркальные ответные меры на санкции, введение которых с 22 августа анонсировал госдепартамент США, пообещал и МИД России.

«Ведомости» попросили экспертов спрогнозировать возможные ответные действия Москвы.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам

Когда говорят про санкции, то смешивают три санкционных пакета. Есть первый раунд санкций, которые вступят в силу 22 августа. Есть санкции, которые могут вступить в силу в ноябре. И есть санкции из законопроекта конгресса. Санкции, которые будут введены 22 августа, довольно скромные, в них речь идет об электронике двойного применения. Фактически эти санкции сводятся к более последовательному использованию уже действующих ограничительных механизмов. На это мы можем ответить дальнейшим переходом на отечественное ПО и каким-то давлением на американские компании в этой сфере, представленные на российском рынке - например, Microsoft. Они и так постепенно вытесняются, по крайней мере из областей, обслуживающих госструктуры, но это давление может быть усилено. Могут быть предприняты еще какие-то действия по импортозамещению.

Если говорить о санкциях конгресса, которые запрещают операции с российским госдолгом и блокируют работу российских госбанков в США, американские банки в России и так не могут работать напрямую. Но есть, например, Ситибанк - это российская структура, владельцем которой является американская материнская компания. Здесь могут быть какие-то ограничения. Кроме того, можно ввести ограничения на работу большой четверки крупных американских консалтинговых структур, для которых Россия - существенный рынок. Могут быть предприняты дополнительные усилия по переходу на другие валюты.