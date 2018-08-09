Эксперты опасаются замедления российской экономики из-за новых санкций США

Рост ВВП может замедлиться на 0,5–1,5 п. п., уровень жизни – еще больше снизиться

Яркая санкционная гонка в американской политике предназначена прежде всего для внутренней аудитории Наталья Шарапова / Ведомости

От предложений конгресса и госдепа США ужесточить антироссийские санкции российские рынки лихорадило два дня. Особенно на ситуации сказалась публикация «Коммерсанта», в которой содержалось предложение конгресса запретить семи российским госбанкам проводить операции в США, а зарубежным инвесторам – покупать новые выпуски российских ОФЗ. Доллар к окончанию торгового дня среды стал дороже 65 руб., акции Сбербанка упали более чем на 4%, а российские пятилетние кредитные дефолтные свопы (CDS) выросли со 140 до 150 б. п., перечисляет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Следом госдепартамент предложил ввести санкции за события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в два этапа: с 22 августа ограничить финансовые операции и поставки в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, а если страна не гарантирует отказ от использования химоружия, в ноябре почти полностью закрыть импорт и экспорт, запретить «Аэрофлоту» летать в США и снизить уровень дипломатических отношений. Не исключен отзыв американского посла, объясняет гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Утром в четверг акции «Аэрофлота» рухнули на 12%, рубль и бумаги Сбербанка и ВТБ стремительно подешевели, но к закрытию все они сократили либо отыграли падение. Рынок падал прежде всего из-за ОФЗ и акций Сбербанка, их распродавали нерезиденты, полагает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. В ближайшие пару дней нерезиденты могут выйти из ОФЗ на 50 млрд руб., из акций (в основном Сбербанка) – на 20 млрд руб., оценивает аналитик «БКС брокера» Сергей Гайворонский, но за шоком последует коррекция, хотя скорее всего и не полная.

У правительства и ЦБ есть все необходимые инструменты для обеспечения финансовой стабильности, заявил в четверг первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов: экономика и платежный баланс в последние годы стали устойчивее к колебаниям цен на нефть и санкциям. Представители ЦБ и Минэкономразвития на запросы не ответили.

Предложения администрации президента Дональда Трампа более безобидны для России, чем инициативы конгресса, в них меньше прямых экономических последствий, указывает Орлова: например, многие товары двойного назначения, ввоз которых предлагается запретить, уже и так находятся под санкционными ограничениями.

Госдеп пытается переиграть конгресс и не дать ему законодательно закрепить новый уровень санкционной войны, считает Кортунов.

Скорее всего, даже если будет принят более мягкий вариант, долгосрочно конгресс будет настаивать на своих предложениях, скептична Орлова.

Санкции конгресса могут замедлить рост экономики России примерно на 1–1,5 процентного пункта, оценивает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: не 2%, а максимум 1% в год. Санкции увеличивают издержки в экономике – летать, заключать сделки и импортировать становится дороже, перечисляет Орлова и сообщает, что, по опыту других стран, в среднем санкции замедляют ВВП на 1,5 п. п. в год. Но в России они прежде всего финансовые, вряд ли ВВП потеряет больше 0,5 п. п., полагает она: именно столько Россия ежегодно теряет из-за финансовых санкций с 2014 г.

Обычный россиянин, по словам Кнобеля, катастрофы не почувствует: скачка инфляции не будет, доходы резко не снизятся, но уровень жизни продолжит падать.

Новая волна санкций приведет к дальнейшему сворачиванию потоков капитала, считает директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Для бюджета, по ее мнению, очевидных рисков нет: у России практически нет внешних заимствований, а ослабление рубля дает дополнительные доходы. Зато есть риски для рефинансирования частных инвестиций, предупреждает она. Зарубежные компании будут рисковать при любом сотрудничестве с российской экономикой, говорит Кнобель.

Самое опасное предложение – ограничение госбанков на осуществление операций в долларах, которое парализует половину их работы, считает он.

Кремль грозить США ответными мерами не стал – это преждевременно, официально новые санкции не объявлены, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в том, что они будут, Москва не сомневается, считает их абсолютно недружественными и незаконными, но сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ответные меры Россия подготовит.

Представитель «Аэрофлота» от комментариев отказался.

Новый виток санкций направлен на внутриамериканскую аудиторию, считает президент агентства «Евразийские стратегии МГИМО консалтинг» Андрей Сушенцов, нужно демонстрировать избирателям, что у обеих партий в конгрессе есть консенсус: никакое вмешательство в выборы не будет оставлено без ответа.

Главная проблема для России сейчас в том, что республиканцы и демократы в США конкурируют, кто из них более антироссийский, указывает политолог Евгений Минченко: «Предстоит дойти до какой-то точки наподобие Карибского кризиса, в которой станет понятно, что дальше накручивать эскалацию невозможно».

Опыт Сирии показывает, что независимо от развития ситуации прямого столкновения между странами удается избежать за счет позиции администрации президента США и ее контактов с российскими руководителями, говорит Кортунов. Но ждать позитивного сдвига до ноябрьских выборов в конгресс не следует, продолжает эксперт: «Что бы у кого плохо ни пошло на выборах, все будут обвинять Путина и Россию во вмешательстве».

После выборов в США могут появиться новые перспективы в отношениях между странами, а пока России стоит обойтись без симметричных шагов в санкционной войне, советует Кортунов.

Россия не должна ограничиваться имиджевыми мерами, считает завотделом экономической теории ИМЭМО РАН Сергей Афонцев: нужна ответная стратегия, ориентированная на поиск уязвимых мест в политике США – например, их нынешние торговые войны противоречат нормам ВТО. «Если нас обвиняют в нарушении конвенций (о запрещении химического и биологического оружия. – «Ведомости»), нам прямая дорога – обвинить США в нарушении международных норм торгового режима», – предлагает он.

В подготовке статьи участвовали Анна Третьяк, Алексей Никольский, Александр Воробьев