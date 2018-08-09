Отмена прямых рейсов из России в США не нанесет большого ущерба пассажирам
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США 22 августа введут очередные санкции против России, направленные на сокращение химического и биологического оружия, сообщил в среду вечером госдепартамент США. Антихимический пакет предусмотрен американским законом от 1991 г. и включает запрет авиакомпаниям подсанкционного государства летать в США. Правда, чиновник госдепа на условиях анонимности рассказал Reuters, что прямых санкций против «Аэрофлота» не будет.
Принадлежащий Росимуществу на 51,17% «Аэрофлот» единственный летает в США напрямую - из «Шереметьево» 21 раз в неделю в Нью-Йорк, по несколько раз в неделю в Вашингтон, Майами и Лос-Анджелес. Ранее в высокий сезон (май - сентябрь) один ежедневный рейс между Москвой и Нью-Йорком выполняла американская Delta Airlines, но в этом году она решила не возвращаться на российский рынок.
Если США для «Аэрофлота» все же закроют, пассажиры пострадают не очень сильно, так как больше половины путешественников предпочитают транзитные перелеты прямым, заявили опрошенные «Ведомостями» сервисы путешествий.
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