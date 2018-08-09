Авиабилеты могут подорожать уже на следующей неделе

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Самым дорогим месяцем для перелетов считается август, по данным Biletix Андрей Гордеев / Ведомости

Цены авиабилетов на международные рейсы могут вырасти уже 15 августа, рассказал «Ведомостям» советник по транспорту руководителя Ростуризма Дмитрий Горин.

Если курс доллара и евро сохранится на таких же высоких отметках, как сейчас, авиабилеты подорожают в среднем на 5%, считает он. По данным Московской биржи 14.20 мск 9 августа, курс доллара составляет 65,97 руб., евро – 76,43 руб.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) обновляет курс валют в полночь со вторника на среду – по курсу ЦБ на вторник. Этот курс используется авиакомпаниями для расчета тарифов на авиабилеты. Именно поэтому большинство клиентов покупают авиабилеты во вторник, указывает Горин.