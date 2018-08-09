Российский рынок испугался американских санкций
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Российский рынок нервно реагировал на анонсированные США новые санкции. Рубль быстро дешевеет на Московской бирже: к 11.35 мск курс доллара вырос на 68 коп. и достиг 66,2 руб., курс евро – на 61 коп. и достиг 76,7 руб. Индекс Мосбиржи потерял 0,7%, снизившись до 2277,6 пункта.
Рубль дешевеет из-за угрозы новых санкций, а поддержку ему могут оказывать экспортеры, которые продают иностранную валюту, говорит директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Падение происходит на фоне панической распродажи на рынке и оттока нерезидентов из ОФЗ и акций госбанков, констатирует аналитик «БКС брокер» Сергей Гайворонский. По его прогнозу, доля нерезидентов на рынке ОФЗ может снизиться с 27,5% на начало августа до 24%: за ближайшие пару дней нерезиденты могут выйти из ОФЗ на 50 млрд руб., а к концу месяца отток составит до 200 млрд руб. с фондового рынка нерезиденты могут вывести до 20 млрд руб., основная часть оттока придется на Сбербанк, предупреждает Гайворонский.
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