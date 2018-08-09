Государству посоветовали продавать активы несмотря на санкции

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Решение продать акции крупнейших компаний принимают президент и правительство с учетом рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов Евгений Разумный / Ведомости

РАНХиГС провела анализ финансовой результативности крупных российских компаний – 16 государственных и 133 частных – в 2006–2016 гг. Под частными эксперты понимали компании с суммарной прямой и косвенной долей государства менее 10% в течение всех этих лет. Данные опубликовал журнал «Вопросы экономики». Компании с госучастием стабильно отставали от частных по рентабельности собственного капитала и дивидендной доходности. В 2014–2016 гг. дивидендная доходность частных компаний росла, а компаний с госучастием снижалась, пишут авторы: это ограничивает доходную базу бюджета, если государство владеет акциями напрямую, и снижает интерес частных инвесторов к госкомпаниям, усиливая их нужду в госфинансировании.

Долговая нагрузка большинства госкомпаний (отношение чистого долга к EBITDA) в 2006–2015 гг. была больше, чем у частных, но в 2016 г. частный бизнес их обогнал – вероятно, из-за секторальных санкций, вынудивших госкомпании активнее частных погашать внешние долги без рефинансирования, предполагают исследователи. Аналогичны результаты сравнения с глобальными конкурентами: кредитное плечо у российских компаний с госучастием больше, а рентабельность капитала и дивидендная доходность заметно ниже.

Меньшая эффективность госкомпаний связана в том числе с тем, что на них лежит бремя стратегических и социальных функций, замечают авторы. У «Аэрофлота» значительные обязательства, которые снижают его эффективность и которых нет у его иностранных конкурентов, подтверждает человек, близкий к совету директоров компании: перевозки пассажиров по плоским тарифам ниже себестоимости на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, покупка российской авиатехники. «Россети» осуществляют льготное технологическое присоединение, устанавливают не всегда экономически обоснованные тарифы, согласен представитель «Россетей».

Необходима приватизация, уверены авторы исследования: государство должно полностью выйти из их капитала в отраслях, где госкомпании генерируют менее трети выручки, и постепенно снижать долю там, где она высока: в транспорте, энергетике, добыче, финансах и коммунальном хозяйстве.

Минфин большой приватизации не ждет: доходы от нее в 2019 и 2020 гг. планируются мизерные – 13 млрд и 11 млрд руб. соответственно, а в 2021 г. их нет вовсе. В марте президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что доля государства в экономике должна снижаться. Но разгосударствление бизнеса в России лишь декларируется, утверждают исследователи: с 2006 по 2017 г. доля государства в экономике увеличилась с 42,8 до 48% ВВП, а это на 6–12 п. п. выше, чем в большинстве развивающихся стран.

Приватизация в России, по их словам, – «неохотная»: элиты не хотят терять привычные рычаги власти и возможности присваивать рентные доходы.