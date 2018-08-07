«Роснефть» заработала рекордную квартальную прибыль
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По итогам II квартала 2018 г. выручка «Роснефти» оказалась на 20% больше, чем в I квартале этого года – 2,1 трлн руб, на 46% больше EBITDA – 565 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 2,6 раза – до 256 млрд руб., следует из сообщения компании. Это рекордная квартальная прибыль компании за всю историю. Она оказалась выше прогнозов экспертов, которых опрашивал «Интерфакс».
Чистая прибыль выросла за счет трехкратного, до 373 млрд руб., роста операционной прибыли (прямое влияние цен на нефть), позитивного влияния курсовых разниц (72 млрд руб.), а также единовременного дохода от покупки доли в совместном предприятии, пишет «Роснефть». Во II квартале 2018 г., ExxonMobil выходила из нескольких совместных с российской госкомпанией проектов, а «Роснефть» покупала ее доли. Единовременный доход от «выгодного приобретения» составил 23 млрд руб.
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