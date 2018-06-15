Минфин одобрил приватизацию госкомпаний для выполнения майского указа

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Привлекательность бумаг увеличивают и недавние заявления о будущей дивидендной политике госбанка, который в течение трех лет планирует выплатить 1 трлн руб. дивидендов, отмечает Ганелин Евгений Разумный / Ведомости

Минфин поддерживает идею направить средства от приватизации госкомпаний на выполнение майского указа президента о развитии страны до 2024 г. Всего на эти цели требуется 25 трлн руб., 8 трлн из которых еще предстоит найти.

Приватизация затихла – это неправильно, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы давно говорили о том, что можно не бояться по некоторым компаниям спуститься ниже доли 50% и уйти на [уровень] 25%», – сказал он (цитата по ТАСС). Государство может продать и часть акций Сбербанка, считает Моисеев, но госконтроль необходимо сохранить, в случае Сбербанка вопрос носит «принципиальный характер». «Конечно, это госконтроль. Но, в принципе, потому что там есть префы, можно еще немножко продать, не уступая госконтроль», – добавил он, подчеркнув, что решение по этому вопросу пока не принято.