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Греф оценил конкуренцию в российском банковском секторе

Президент Сбербанка Герман Греф заявил о том, что конкуренция в российском банковском секторе с момента последних громких санаций не уменьшилась. По его словам, появляющиеся банковские группы составят серьезную конкуренцию Сбербанку, передает «РИА «Новости».

«Сейчас новые банковские группы, в том числе две группы, которые появились, для нас составят конкуренцию, конкуренция будет достаточно высокой», — отметил он во время конференции с аналитиками по итогам результатов по МСФО. По его словам, такая конкуренция скажется на марже Сбербанка. Греф назвал конкуренцию во всех областях банковского сектора положительным изменением и большим вызовом для банка.

Греф также назвал хорошей идеей приватизацию ряда банков с госкапиталом после президентских выборов. «Это будет хорошей идеей, если ЦБ после выборов сможет приватизировать некоторых игроков», - отметил он.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина 26 февраля заявила об увеличении доли госбанков в активах банковского сектора России в начале 2017 г. с 59,2 до 66,2% после перехода «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка под контроль в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). По ее словам, ЦБ не будет вмешиваться в процесс оздоровления банковского сектора, однако будет способствовать быстрейшему выводу на финансовый рынок санированных банков.

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