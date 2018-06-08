Греф предложил приватизировать Сбербанк

По его мнению, властям лучше отказаться от контроля в государственных банках, чем повышать налоги

Греф не видит ни одного основания для сохранения госконтроля над Сбербанком Максим Стулов / Ведомости

Президент Сбербанка Герман Греф предложил властям подумать над продажей государственных банков, в том числе Сбербанка. По его словам, это хорошая альтернатива повышению налогов. «Считаю, что не нужен [государству] контрольный пакет в Сбербанке. Я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», – сказал Греф (цитаты по ТАСС). Он отметил, что «Сбербанк, в отличие от многих других компаний, абсолютно продаваемая история».

По мнению Грефа, приватизировать госбанки лучше, чем запрещать им покупать новые активы. Последнюю меру предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Продавать госбанки необходимо для снижения государственного сектора в экономике, указывает Греф. «Если ВТБ собирается покупать "Возрождение", пусть покупает, зачем это запрещать? Если кто-то из санируемых банков вдруг приглянется какому-то из банков с государственным участием, пусть покупают. Нужны не запреты - и так кислорода не так много, – сказал Греф. – Если мы боремся с государственным сектором экономики, то надо не так бороться, надо продавать те банки, которые есть».

Сейчас правительство обсуждает источники финансирования нового майского указа президента Владимира Путина о развитии страны до 2024 г. На его реализацию планируется потратить 25 трлн руб., из которых 8 трлн предстоит найти. Дополнительные средства планируется получить в том числе за счет настройки налоговой системы. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов при этом неоднократно подчеркивал, что возможная налоговая реформа не будет предполагать общее повышение фискальной нагрузки. Пока правительство не подготовило окончательных предложений по налогам, но уже согласован налоговый маневр в нефтяной отрасли: постепенное обнуление к 2024 г. экспортной пошлины и повышение НДПИ. Это даст федеральному бюджету 1-1,6 трлн руб. до 2024 г.

Чем владеет государство Государство напрямую контролирует второй по величине российский банк ВТБ и Россельхозбанк. Кроме того, сейчас ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора принадлежат санируемые «ФК Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк. После перехода последних трех под контроль ЦБ доля государства в банковском секторе возросла до 66,2%, оценивала в феврале Набиуллина.

Сбербанк формально не является государственным банком. Его основной акционер – Центробанк, которому принадлежит контрольный пакет (50% плюс 1 акция). До этого уровня доля ЦБ снизилась в 2012 г., когда регулятор продал 7,6% акций Сбербанка на $5,2 млрд. До этого доля ЦБ сократилась в 2007 г. после первичного размещения акций Сбербанка. Банк тогда продал 2,6 млн акций на общую сумму $8,9 млрд. При этом часть акций купил Центробанк, потратив $3 млрд. По состоянию на 8 июня пакет ЦБ в Сбербанке стоит на Московской бирже около 2,4 трлн руб.

Планы Грефа «Я уже много раз говорил, что не собираюсь работать всю свою жизнь в Сбербанке. Но я хочу до конца дней быть клиентом Сбербанка. Залогом этого может быть только одно – что Сбербанк будет всегда находиться в конкурентных условиях», – сказал бессменный президент и председатель правления Сбербанка с ноября 2007 г.

Греф не в первый раз предлагает государству приватизировать Сбербанк. В 2015 г. он призвал к «полной приватизации Сбербанка», отмечая, что во время переходного периода ЦБ должен сохранить у себя 25% акций. В 2016 г. министр экономического развития Алексей Улюкаев предложил вернуться к обсуждению приватизации Сбербанка. Против были президент Владимир Путин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Путин назвал идею приватизировать Сбербанк преждевременной.

Набиуллина и в этот раз высказалась против приватизации Сбербанка. Такой же позиции придерживается председатель его наблюдательного совета, экс-руководитель ЦБ Сергей Игнатьев. «Я выскажу личную точку зрения: я бы не снижал», – заявил он.

Действующее законодательство позволяет государству контролировать компании и банки, не имея контрольного пакета. Например, через «золотую акцию» или акционерное соглашение. Последним способом государство управляет Федеральной сетевой компанией, где у Росимущества менее 1%.

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