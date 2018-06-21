Сечин назвал условия для двукратного роста дивидендов «Роснефти»

Порадовать акционеров компания сможет, если цены на нефть не упадут и ситуация в экономике будет стабильной

Сечин не исключил двукратного роста дивидендов «Роснефти» Евгений Разумный / Ведомости

Дивиденды «Роснефти» по итогам 2018 г. могут удвоиться. С таким заявлением выступил на собрании акционеров компании главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Впрочем, он сделал оговорку, что это его оценочное суждение.

По словам Сечина, надеяться на рост дивидендов позволяют промежуточные финансовые показатели в 2017 г. «Предварительные данные прошедших месяцев предполагают двукратный рост чистой прибыли и дивидендных платежей от соответствующего уровня 2017 г.», - сказал топ-менеджер. Согласно отчетности по МСФО, в I квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом чистая прибыль компании выросла в семь раз до 81 млрд руб. За II квартал компания пока не отчиталась.

Дивиденды госкомпании по итогам 2017 г. могут удвоиться, по словам Сечина, при сохранении нынешних цен на нефть, неизменности налоговой нагрузки и отсутствии макроэкономических шоков. По данным лондонской биржи ICE, сентябрьский фьючерс на баррель нефти марки Brent стоит $74 за баррель. С начала года цена выросла на $9.

«Роснефть» под руководством Сечина с 2012 г. еще ни разу не удваивала дивиденды. По итогам 2015 г. выплаты акционерам, наоборот, сократились в два раза. По итогам 2017 г. «Роснефть» направит на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО, или 111,1 млрд руб.: по итогам первого полугодия компания выплатила 40,6 млрд руб., за второе полугодие выплаты составят 71,5 млрд руб. Таким образом, при реализации прогноза Сечина за 2018 г. «Роснефть» может заплатить около 222 млрд руб.

«Роснефть» платит дивиденды дважды в год. Будут ли дивиденды по итогам первого полугодия 2018 г. в два раза выше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, представитель «Роснефти» говорить не стал.

Контролирующим акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз» (владеет 50% + 1 акция «Роснефти», а также 10,97% в «Газпроме» и 27,63% в «Интер РАО»), именно через эту структуру государство получает дивиденды нефтяной компании. За первое полугодие 2017 г. «Роснефтегаз» уже получил от «Роснефти» 20,3 млрд руб., к ним прибавится еще 35,3 млрд руб.

Правительству удалось договориться с «Роснефтегазом», что тот направит на дивиденды за 2017 г. не менее 50% чистой прибыли и перейдет на постоянную выплату промежуточных полугодовых дивидендов, рассказывали «Ведомостям» три федеральных чиновника. По их словам, по итогам прошлого года «Роснефтегаз» заплатит государству 33 млрд руб. дивидендов.