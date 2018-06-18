«Роснефтегаз» будет платить государству дивиденды дважды в год

За 2017 г. госкомпания заплатит 33 млрд руб. – это вдвое меньше, чем она получила на свои доли в «Роснефти», «Газпроме» и «Интер РАО»

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Разница между выручкой от дивидендов госкомпаний и чистой прибылью «Роснефтегаза» составила 38,8 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

«У нас всегда оптимистичные планы», – говорил в конце прошлого года на тот момент еще министр финансов, а сейчас – первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов о планах правительства на дивиденды «Роснефтегаза». Его оптимизм оказался оправданным. Правительству удалось не только договориться с одной из самых закрытых российских госкомпаний о направлении на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, но и увеличить частоту выплат. Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника. По их словам, «Роснефтегаз» переходит на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий.

Все трое назвали «Ведомостям» и примерную сумму дивидендов по итогам прошлого года – 33 млрд руб. Один из чиновников утверждает, что это практически 100% от чистой прибыли компании по РСБУ. Этот показатель по итогам 2017 г. составил 34 млрд руб. «Да, порядок цифр по чистой прибыли и дивидендам такой», – подтверждает собеседник «Ведомостей», близкий к правительству. Из этих денег 17,26 млрд руб. компания уже заплатила Росимуществу промежуточными дивидендами за первое полугодие 2017 г. Таким образом за второе полугодие 2017 г. Росимуществу достанется 15,74 млрд руб.