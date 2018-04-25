«Роснефть» отдаст акционерам половину прибыли

«Роснефть» не так давно платит акционерам 50% от чистой прибыли Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» удивила инвесторов, выполнив просьбу Владимира Путина заплатить акционерам половину прибыли. К другим президент не обращался, многие заплатят меньше.

Совет директоров «Роснефти» в среду рекомендовал выплатить акционерам по итогам 2017 г. 50% чистой прибыли по МСФО – 111,1 млрд руб., говорится в сообщении компании. Всего за прошлый год она заработала 222 млрд руб. чистой прибыли. «Роснефть» уже выплатила 40,6 млрд руб. по итогам первого полугодия 2017 г., предстоящее годовое собрание акционеров (пройдет 21 июня в Красноярске) должно одобрить выплату еще 70,5 млрд руб.

Исполнение дивидендной политики понравилось инвесторам – с момента объявления выплат «Роснефть» на Московской бирже подорожала на 5% почти до 4 трлн руб. (так дорого компания стоила в начале 2017 г., сразу после объявления о продаже 19,5% акций компании катарскому фонду и Glencore). Инвесторы до последнего не верили, что выплаты могут сохраниться, закладывали в модели, что дивиденды будут в промежутке 35–50% от чистой прибыли, мало кто ждал столько, говорит директор по инвестициям TKC Partners Андрей Третельников.

«Роснефть» не так давно платит акционерам 50% от чистой прибыли: по итогам 2016 г. компания заплатила лишь 35%, или 63,4 млрд руб. В прошлом году за два дня до годового собрания «Роснефти» сумму выплат решил подкорректировать президент Владимир Путин: он попросил главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина «вернуться к вопросам фискального характера, а именно к выплате 50% дивидендов от чистой прибыли». Изменить выплаты за два дня не получилось, зато уже осенью совет директоров изменил дивидендную политику, прописав, что компания должна платить 50% чистой прибыли по МСФО «по меньшей мере два раза в год».

«Мы не обсуждаем просьбы президента – мы их исполняем», – объяснял тогда пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Сомнительная победа

Минфин не торопится праздновать победу. Он удовлетворен решением совета директоров «Роснефти», но для бюджета напрямую это ничего не значит, так как контролирующий акционер «Роснефти» – государственный «Роснефтегаз» и размер его дивидендов зависит от его корпоративных решений, заявил «Ведомостям» замминистра финансов Алексей Моисеев. За первое полугодие 2017 г. «Роснефтегаз» (владеет 50% плюс 1 акция «Роснефти») уже получил 20,3 млрд руб., к ним добавится 35,3 млрд.

«Роснефтегазу» также принадлежит 10,97% «Газпрома» и 27,6% «Интер РАО». Правление «Газпрома» предлагает за прошлый год выплатить 190,3 млрд руб. (чистую прибыль компания раскроет в ближайшие дни), соответственно, на долю «Роснефтегаза придется» 20,9 млрд руб., а еще 74,2 млрд придется на долю Росимущества и государственной «Росгазификации». С «Газпромом» Минфин не ведет переговоров о дивидендах, настаивает также на 50% от чистой прибыли по МСФО. «[По «Газпрому»] мы ожидаем поступления директивы от Росимущества на согласование. Правительство имеет право принять решение вопреки мнению Минфина», – добавил Моисеев.

Впрочем, исключения из нормы 50% от прибыли на дивиденды возможны для «Газпрома», «Транснефти» и еще ряда компаний, уточнил в среду вечером вице-премьер Аркадий Дворкович.

Директора «Интер РАО» предложили заплатить по итогам 53,9 млрд руб., на долю «Роснефтегаза» придется в таком случае 14,9 млрд руб. Суммарно по итогам прошлого года доходы «Роснефтегаза» должны составить 71,1 млрд руб. Сколько будет платить «Роснефтегаз» от чистой прибыли и когда – тоже непонятно. «Минфин пока не начал обсуждение дивидендов с «Роснефтегазом», определится с решением позже и ожидает поступлений дивидендов от «Роснефтегаза» во второй половине года исходя из фактического их поступления», – рассказал Моисеев.

Нынешние дивиденды «Роснефти» – очень хороший уровень для российской компании, дивидендная доходность – около 3%, подсчитал аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Свободный денежный поток (из него «Роснефть» платит дивиденды) будет расти вместе с ценами на нефть благодаря запуску новых проектов, снижению предоплат по китайским контрактам по высокому курсу рубля, льготам по НДПИ на обводненных месторождениях, сходятся во мнении Полищук и его коллега из «Атона» Александр Корнилов.