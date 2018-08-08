США введут санкции против России из-за «дела Скрипалей»

Американские власти пришли к выводу, что Москва причастна к отравлению Andrew Matthews / PA Images / TASS

Власти США с 22 августа введут новые санкции против России. Об этом сообщается на сайте госдепартамента страны. Американские власти пришли к выводу, что Москва причастна к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим агентом типа «Новичок».

«Принимая во внимание использование нервно-паралитического агента типа «Новичок» при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, США 6 августа 2018 г. вынесли определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г., что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права, а также против собственных граждан. По истечении 15-дневного срока уведомления конгресса санкции вступят в действие после публикации в Federal Register, которая ожидается 22 августа или около этой даты», – говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Науэрт.

В соответствии с конвенцией от 1991 г. введение санкций подразумевает два этапа. В течение месяца вводятся ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции. В ближайшие три месяца может быть понижен уровень дипломатических отношений, введен запрет на выполнение «Аэрофлотом» полетов в США, а экспорт и импорт между странами может быть сокращен до минимума, если Россия не предоставит в отведенный срок «надежных заверений» об отказе использования химического оружия в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН».

В свою очередь, ограничения на экспорт подразумевают запрет поставок в Россию товаров, используемых в обеспечении национальной безопасности страны. В частности, речь идет об электронных устройствах двойного назначения и их компонентах, испытательном и калибровочном оборудовании для военной авиационной техники.

Определение о том, что «Россия нарушила международное право, отравив Сергея Скрипаля и его дочь в марте», подписал госсекретарь США Майк Помпео, рассказали NBCNews неназванные американские чиновники. Решение о введении санкций может свидетельствовать о том, что позиция администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Москве на практике является жесткой, утверждает телеканал.

США 26 марта в знак солидарности с Великобританией, обвинившей Россию в причастности к отравлению Скрипалей, объявили о высылке 60 российских дипломатов. Всего позицию британских властей поддержали около 30 стран, суммарно выдворив 168 сотрудников российских дипломатических миссий. МИД России в ответ на эти действия предпринял зеркальные меры, выслав такое же число сотрудников дипмиссий этих государств.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. Через неделю британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработка которого велась в России. После продолжительного лечения Юлия Скрипаль была выписана из больницы 9 апреля, ее отец – 18 мая. Информацию о том, где именно сейчас находятся пострадавшие, британские власти не раскрывают.

На новостях о новых санкциях США по «делу Скрипалей» курс доллара, достигший сегодня нового максимума с начала года, вырос с 65,1 руб. до 65,46 руб.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ