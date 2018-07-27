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Трампу дали две недели на обдумывание антироссийских санкций из-за «дела Скрипалей»

Председатель комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс направил на имя президента Дональда Трампа письмо с призывом решить вопрос о новых антироссийских санкциях из-за «дела Скрипалей». Текст письма приводит NBC.

Республиканец Ройс апеллирует к нормам о запрете использования химического и биологического оружия, которые, как считает конгрессмен, нарушила Россия. Речь идет об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок», в котором Лондон обвинил Москву. Российские власти отвергают причастность страны к отравлению.

«В последние годы (президент России – ред.) Владимир Путин неуклонно наращивал свою кампанию по консолидации власти и подрыву (интересов – ред.) Соединенных Штатов», - пишет Ройс. Он обращает внимание на то, что выполнение требований закона об уничтожении химоружия критически важно для демонстрации России серьезности США как в отношении противодействия смертоносным действиям, так и в отношении продолжающихся атак на американскую демократию. Новые санкции позволят предотвратить новые атаки, считает автор письма.

Конгрессмен указал, что Белый дом проигнорировал крайние, определенные законом сроки, для вынесения решений о санкциях. Палата представителей дает администрации еще две недели на то, чтобы сообщить конгрессу о своем решении, отмечается в письме Ройса.