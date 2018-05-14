Число признающих международную изоляцию страны россиян достигло максимума
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Число россиян, считающих, что наша страна находится в международной изоляции, достигло максимума (56%), следует из опроса «Левада-центра». Количество тех, кого это беспокоит, выросло за последний год сразу на 12 процентных пунктов, хотя таких людей все еще заметно меньше, чем сохраняющих спокойствие: 37% против 56%. На те же 12 п. п. (с 66 до 54%) снизилось число респондентов, считающих, что России надо укреплять связи с Западом. Одновременно увеличивается число негативных оценок Запада в целом и уменьшается число положительных, хотя большинство – 40% – считает, что к странам Запада в России относятся без особых чувств. К России же на Западе, по мнению россиян, относятся в основном со страхом (25%), тревогой (21%) и презрением (16%).
После введения очередных санкций поднялась новая волна, при этом россияне все чаще ощущают западную критику, которая в пропаганде транслируется как русофобия, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Самый важный вопрос – это «как, по вашему мнению, относятся к России на Западе?».
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