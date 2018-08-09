Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции

В целом Москва считает категорически неприемлемой увязку новых рестрикций с «делом Солсбери», сказал Песков Максим Стулов / Ведомости

Кремль считает преждевременным говорить об ответе России на новые санкции со стороны США, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы слышали официальное заявление о новых так называемых санкциях, и мы слышали некоего высокопоставленного источника, который говорил о возможности тех или иных рестрикций в отношении России. Поэтому, пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь, говорить о каких-то контрмерах было бы неверно», — пояснил представитель Кремля.

В целом же Москва считает «категорически неприемлемой увязку новых рестрикций», которые Кремль считаем незаконными, с «делом Солсбери», добавил Песков. «Мы еще раз самым решительным образом отвергаем любые обвинения в возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери: об этом не может идти речи. Россия не имела, не имеет, и не могло идти речи, чтобы Россия имела какое-то отношение к фактам использования химического оружия», — заявил представитель Кремля. «Более того, мы не можем даже однозначно говорить о том, что и как было использовано в Великобритании, ибо не располагаем какой-либо информацией и не имеем ответа на наше предложение британской стороне о совместном расследовании этого инцидента», — добавил он.

Комментируя другой проект санкций, предложенный американскими сенаторами, Песков заявил о готовности к ним российской финансовой системы: «Финансовая система России достаточно устойчива, это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена. На фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии. Это очевидно».

«Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными, и вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той конструктивной — непростой, но конструктивной — атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов [России и США в июле в Хельсинки]», — заключил Песков.

Несмотря на последние события, Россия сохраняет надежду на выстраивание конструктивных отношений с Вашингтоном, добавил представитель Кремля. «Потому что эти отношения не только в интересах наших двух народов, но они и в интересах стабильности и безопасности во всем мире», — пояснил он. «Президент Путин неоднократно демонстрировал свой конструктивный настрой и готовность искать выходы из сложных положений, готовность обсуждать самые тяжелые вопросы: ни у кого нет оснований сомневаться, что президент Путин сохраняет этот свой настрой», — подчеркнул Песков. «Мы сожалеем, что часто не встречаем взаимности на этот счет у наших визави», — резюмировал он.

В среду госдепартамент США объявил о намерении ввести новые санкции в отношении России из-за «дела Скрипалей». Вашингтон считает Москву причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Новые ограничительные меры вступят в силу с 22 августа, сообщила представитель госдепа Хизер Нойерт.

«Принимая во внимание использование нервно-паралитического агента типа "Новичок" при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, США 6 августа 2018 г. вынесли определение в соответствии с Конвенцией о запрещении химического и биологического оружия 1991 г., что правительство Российской Федерации использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права, а также против собственных граждан», — заявила Нойерт.

Посольство России в США назвало анонсированные меры «драконовскими» и заявило, что вводятся они под «надуманным предлогом».

В соответствии с конвенцией от 1991 г. введение санкций подразумевает два этапа: первый предполагает ограничения на экспорт в Россию и финансовые операции; второй включает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и практическое прекращение экспорта и импорта между странами.

Кроме того, на прошлой неделе группа американских сенаторов внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России. Он предполагает введение санкций против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и бизнесменов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

Новые санкции, по словам авторов законопроекта, призваны заставить Москву отказаться от вмешательства в выборы, кибератак, а также должны повлиять на ее действия на Украине и в Сирии.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ