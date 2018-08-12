Председатель СПЧ надеется на скорое освобождение Сенцова

Статья опубликована в № 4629 от 13.08.2018 под заголовком: Олег Сенцов пока не на свободе

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Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки Михаил Почуев / ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с режиссером Олегом Сенцовым, который вот уже три месяца голодает в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По информации Елисейского дворца, Макрон выразил беспокойство ухудшающимся состоянием здоровья Сенцова и призвал Москву срочно найти «гуманитарное решение» этой проблемы. Он также выдвинул ряд предложений, но в чем они заключаются, Елисейский дворец не пояснил, сообщив лишь, что Путин пообещал на них отреагировать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что вопрос о Сенцове президенты затрагивали. Макрон обсуждал эту тему с Путиным и в ходе визита в Санкт-Петербург в мае.

В середине июля мать Сенцова, приговоренного в 2015 г. к 20 годам лишения свободы за «подготовку теракта», обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына: «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме». Песков подтвердил, что письмо поступило в администрацию президента.