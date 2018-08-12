Председатель СПЧ надеется на скорое освобождение Сенцова
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с режиссером Олегом Сенцовым, который вот уже три месяца голодает в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). По информации Елисейского дворца, Макрон выразил беспокойство ухудшающимся состоянием здоровья Сенцова и призвал Москву срочно найти «гуманитарное решение» этой проблемы. Он также выдвинул ряд предложений, но в чем они заключаются, Елисейский дворец не пояснил, сообщив лишь, что Путин пообещал на них отреагировать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что вопрос о Сенцове президенты затрагивали. Макрон обсуждал эту тему с Путиным и в ходе визита в Санкт-Петербург в мае.
В середине июля мать Сенцова, приговоренного в 2015 г. к 20 годам лишения свободы за «подготовку теракта», обратилась к Путину с просьбой о помиловании сына: «Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал. Он уже отсидел четыре года в тюрьме». Песков подтвердил, что письмо поступило в администрацию президента.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}