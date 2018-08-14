Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях против России

Кремль не увидел в нем «ничего хорошего» для двусторонних отношений

Кремль не ждет «ничего хорошего» от законопроекта американских сенаторов о новых санкциях Евгений Разумный / Ведомости

На сайте конгресса США опубликован законопроект сенаторов о новых санкциях против России. Документ анонсировали еще в конце июля сенаторы от республиканской и демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес.

Согласно законопроекту президент США должен незамедлительно отреагировать на попытки российских властей вмешаться в американские выборы и публично призвать правительство России вернуть Крым Украине. Кроме того, Россия должна прекратить поддерживать сепаратистское движение на востоке Украины и президента Сирии Башара Асада. Через 90 дней после вступления данного закона в силу госсекретарь по согласованию с министром обороны должны представить конгрессу оценку угроз со стороны России.

Законопроектом предлагается ввести санкции в отношении российского госдолга. Операции с новыми выпусками российских суверенных бумаг будут запрещены по истечении 180 дней после вступления закона в силу. Кроме того, документ вводит запрет на «все транзакции со всем имуществом или долями в имуществе» Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка и госкорпорации Внешэкономбанк. Отдельные санкции предусматриваются против лиц, которые после вступления закона в силу инвестируют в зарубежные энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний свыше $250 млн.

Сенаторы призывают создать единый механизм, который включал бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, от «украинских» до «антихакерских». За его работой должно будет следить специальное управление по координации санкций, которое предлагается создать в государственном департаменте. Новый «санкционный координационный офис» будет назначаться президентом по согласованию с сенатом. Его работа будет также координироваться с Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле внимательно отслеживают действия американских законодателей и властей. «Наша позиция хорошо известна, она не изменяется в отношении этих мер ограничительного характера, – сказал Песков (цитата по "Интерфаксу"). – Ничего хорошего для двусторонних отношений это [законопроект о санкциях] не сулит».

Песков воздержался от ответа на вопрос, когда можно ожидать ответных мер на возможный новый раунд санкций со стороны России. «Это пока законопроект, на законопроекты мы не реагируем», – заключил представитель Кремля.