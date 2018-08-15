Южная Корея стремится к экономической интеграции с КНДР

Но такой план может не понравиться США

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Если инфраструктурные проекты будут завершены, это станет явным шагом на пути к экономической интеграции двух Корей Kim Hong-Ji / REUTERS

Южная Корея планирует к концу года создать автомобильные и железнодорожные узлы, связывающие ее с Северной Кореей. Таким образом, Сеул стремится к экономическому сотрудничеству с Пхеньяном, несмотря на отсутствие прогресса по денуклеаризации. Но этот план, вероятно, вызовет недовольство США, которые настаивают на сохранении жестких санкций в отношении Северной Кореи.

Если инфраструктурные проекты будут завершены, это станет явным шагом на пути к экономической интеграции двух Корей. По мнению экономистов, такое развитие событий значительно улучшило бы экономические перспективы двух стран.