Полиция не стала задерживать участников несанкционированного «Марша матерей»

Одна из организаторов акции – журналист Анна Наринская у здания Верховного суда Максим Стулов / Ведомости

В Москве в среду прошел не согласованный с властями «Марш матерей» в поддержку арестованных по делу движения «Новое величие». 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик проходят по уголовному делу, возбужденному по ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), они были помещены в СИЗО в марте 2018 г. По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота.

Под проливным дождем колонна примерно из 300 человек двинулась из Новопушкинского сквера по бульварам и далее на ул. Поварскую к зданию Верховного суда. Некоторые участники марша несли детские игрушки. Никаких лозунгов и плакатов не было, организаторы просили участников от них воздержаться. На переходе от Никитского бульвара полиция ждала, пока вся толпа перейдет дорогу, не пропуская машины. Участников митинга не задерживали, хотя под окнами Верховного суда некоторые не удержались от скандирования лозунгов «Детям не место в тюрьме!» и «Свободу!».

Но ранее днем стало известно, что организаторы мероприятия получили предостережение от прокуратуры от проведения несогласованного шествия. В тексте предостережения, которое прокуратура ЦАО прислала актрисе Яне Трояновой, говорится, что она может быть привлечена к административной или уголовной ответственности за проведение несогласованного марша. С аналогичным предостережением пришли домой к еще одному организатору «Марша матерей» – журналистке Анне Наринской. Об этом сообщил в Facebook ее муж Константин Чернозатонский. Знакомый организаторов марша рассказал «Ведомостям», что предупреждения пытались вручить всем восьми девушкам, чьи фамилии были указаны в посте в Facebook о шествии, но дома никого из них застать не удалось.

Также в среду Следственный комитет России внезапно объявил о том, что счел возможным изменить меру пресечения Павликовой и Дубовик с содержания под стражей на домашний арест. Решение просить об этом суд принято с учетом данных о личностях и отсутствия оснований для содержания под стражей, сообщила пресс-служба ведомства. В четверг следователь выйдет в суд с соответствующим ходатайством, пообещали там.

Дело «Нового величия» приобрело политическое измерение. В таких ситуациях во властном лагере всегда происходит раскол, объясняет противоречивые действия властей политолог Аббас Галлямов. Хардлайнеры требуют максимально жестко наказать подозреваемых, условные «либералы во власти» настаивают на умеренности. «Поэтому мы и наблюдаем взаимоисключающие вещи: кто-то сумел продавить решение о домашнем аресте, а где-то продолжают прессовать организаторов митинга», – говорит Галлямов. На самом деле эта скрытая борьба внутри режима – между сторонниками подавления всех несогласных и теми, кто готов к компромиссам с ними, – куда более важная часть политического процесса, нежели видимая всем борьба между режимом и оппозицией, отмечает эксперт. По его мнению, сказать, в какую сторону качнется маятник, пока невозможно.