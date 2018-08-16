До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ Александр Рюмин / ТАСС

В конце 2018 г. Минобороны России может закупить в рамках трехлетнего контракта не менее 36 многофункциональных истребителей Су-30СМ для Воздушно-космических сил и авиации Военно-морского флота производства Иркутского авиазавода (ИАЗ, входит в подконтрольную Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) корпорацию «Иркут»), сообщил «Ведомостям» собеседник в авиапромышленности и подтвердил человек, близкий к Минобороны. По его словам, стоимость контракта составит порядка 70 млрд руб. Во вторник в интервью «Ведомостям» президент ОАК Юрий Слюсарь говорил, что планируемый к подписанию в 2018 г. контракт на истребители этого типа «обеспечит загрузку ИАЗа в ближайшие годы на уровне 12–14 машин в год». Кроме того, по словам Слюсаря, Су-30 имеет хорошие экспортные перспективы: «Самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще».

Всего с 2012 г. Минобороны было законтрактовано 116 истребителей Су-30СМ, созданных на базе разработанного для Индии истребителя Су-30МКИ. 88 машин было заказано для ВКС и 28 – для морской авиации ВМФ, причем их поставки по существующим контрактам завершатся как раз в 2018 г. Кроме Индии такие машины экспортировались также в Малайзию, Алжир, Казахстан, а в будущем возможны поставки этих самолетов в Мьянму и Белоруссию.

В августе 2017 г. «Коммерсантъ» сообщил, что производство Су-30СМ к 2022 г. будет практически завершено, после чего ИАЗ развернет производство пассажирских авиалайнеров МС-21, но для загрузки завода до 2020 г. ОАК необходим заказ на 100 машин, в том числе 50 – на экспорт. С учетом планируемого в этом году контракта с Минобороны, а также возможных поставок в Казахстан, Мьянму и Белоруссию сумма в 100 машин не набирается, но в целом для поддержания производства до 2022 г. имеющихся заказов может хватить, предполагает человек, близкий к Минобороны.

Истребитель Су-30МКИ начал создаваться по индийскому заказу 22 года назад, и тогда никто не мог предполагать, что эта машина сохранит потенциал на рынке в течение столь длительного времени, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Однако этот многофункциональный истребитель до сих пор является современной машиной, подчеркивает эксперт. Стоит отметить, что этот контракт в случае его заключения станет одним из самых крупных контрактов Минобороны в 2018 г. – первом году новой госпрограммы вооружений до 2027 г. Кроме него известно еще только об одном сопоставимом по сумме контракте – на ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов», стоимость которого, как сообщал «Интерфакс» в мае 2018 г., составляет 60 млрд руб. В первые годы предыдущей госпрограммы вооружений на 2011–2020 гг. заключалось гораздо больше крупных контрактов, напоминает Макиенко.