Лидеры Британии и Германии отправились в Африку

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В рамках своего первого африканского турне премьер Великобритании Тереза Мэй посетила ЮАР и Нигерию AP Photo

В рамках своего первого африканского турне премьер Великобритании Тереза Мэй посетила ЮАР и Нигерию и планирует отправиться в Кению. Поездка обусловлена поиском новых торговых партнеров в связи с предстоящим выходом Британии из Евросоюза, пишет газета The Financial Times. Инициативу премьер-министра поддержала британская Федерация малого бизнеса, заявив, что Африка – крайне важный рынок. По данным издания, сейчас Африка занимает в экспорте Великобритании незначительное место – всего 3%, тогда как на долю ЕС приходится целых 54%.

Помимо экономического сотрудничества Лондон также заинтересован в укреплении безопасности в регионе. В частности, речь идет об открытии британских посольств в республиках Чад и Нигер с целью «борьбы с нестабильностью в одном из самых хрупких регионов мира», заявила Мэй.