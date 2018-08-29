Тема дня: Обращение Путина по пенсионной реформе
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы
16 материалов по теме
Путин объявил о смягчении условий пенсионной реформы 12:10Он предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет
Что сказал Путин в телеобращении о пенсионной реформе. Главное 12:28
Как живут непростые российские пенсионеры 22:42
Голикова назвала возможные наказания за увольнение накануне пенсии 16:04
Кудрин оценил предложения Путина по смягчению пенсионной реформы 14:17
Все материалы по теме
Политика / Демократия

ЦИК предложил инициаторам пенсионного референдума новые условия

Но его проведение становится все более проблематичным
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Условия, при которых проведение референдума о пенсионном возрасте еще возможно, назвала в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По данным ЦИК, в 58 регионах уже зарегистрированы инициативные подгруппы референдума по одной из пяти формулировок вопроса, утвержденных ЦИК, но ни одна из них не набирает необходимых для регистрации 43 региональных подгрупп (они должны быть созданы не менее чем в половине регионов). При этом по закону в одном регионе не может быть зарегистрировано более одной подгруппы по схожим вопросам.

Аутсайдером оказалась КПРФ: у нее зарегистрировано всего две подгруппы, а отказано в регистрации 10 – это связано с тем, что комиссии обязаны регистрировать первого, кто обратился и выполнил все формальности, объяснила Памфилова. При этом у всех были равные стартовые условия, напомнила она.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике