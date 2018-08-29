ЦИК предложил инициаторам пенсионного референдума новые условия

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«Ну проспали, ну не успели, но и сейчас еще есть шанс», – утешала Памфилова организаторов на заседании Е. Разумный / Ведомости

Условия, при которых проведение референдума о пенсионном возрасте еще возможно, назвала в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По данным ЦИК, в 58 регионах уже зарегистрированы инициативные подгруппы референдума по одной из пяти формулировок вопроса, утвержденных ЦИК, но ни одна из них не набирает необходимых для регистрации 43 региональных подгрупп (они должны быть созданы не менее чем в половине регионов). При этом по закону в одном регионе не может быть зарегистрировано более одной подгруппы по схожим вопросам.

Аутсайдером оказалась КПРФ: у нее зарегистрировано всего две подгруппы, а отказано в регистрации 10 – это связано с тем, что комиссии обязаны регистрировать первого, кто обратился и выполнил все формальности, объяснила Памфилова. При этом у всех были равные стартовые условия, напомнила она.