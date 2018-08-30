Россия начинает крупные маневры флота у берегов Сирии

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В Средиземном море в маневрах участвует самый крупный из находящихся в ходовом состоянии российских военных кораблей – крейсер «Маршал Устинов» Лев Федосеев / ТАСС

Министерство обороны России раскрыло некоторые детали учений флота и авиации у берегов Сирии, которые начнутся в ближайшие дни. Они пройдут с 1 по 8 сентября и в них, согласно сообщению военного ведомства, примут участие свыше 25 кораблей и судов обеспечения, а также 30 самолетов. Руководить учениями будет главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Владимир Королев. Как говорится в сообщении Минобороны, «в международном воздушном пространстве учебные задачи отработают около 30 самолетов, в том числе стратегические ракетоносцы ­Ту-160, противолодочные самолеты Ту-142МК и Ил-38, истребители Су-33 и самолеты Су-30СМ морской авиации». Палубные истребители Су-33 будут стартовать с сухопутного аэродрома Хмеймим – авианосец «Адмирал Кузнецов» сейчас стоит на ремонте. В Средиземном море в маневрах участвует самый крупный из находящихся в ходовом состоянии российских военных кораблей – крейсер «Маршал Устинов», а также все три самых новых фрегата проекта 11356. Впрочем, по словам человека в Минобороны, развернутые силы флота все равно в несколько раз меньше состава средиземноморской 5-й оперативной эскадры советских времен.

Как признал в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о развертывании флота у берегов Сирии, обстановка там «имеет существенный потенциал для осложнения». По его словам, «оставляет желать лучшего» ситуация вокруг Идлиба: «Рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие. Поэтому, конечно, скажем так, повышенные меры предосторожности вполне оправданны и обоснованны». А представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США нужны лишь сутки для развертывания в регионе необходимой группировки для нанесения удара по Сирии. Ранее США пообещали нанести удар в случае применения в Идлибе сирийскими войсками химоружия, а Минобороны России обвинило силы боевиков и организацию «Белые каски» в подготовке инсценировки химической атаки.