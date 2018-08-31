Сын генпрокурора даст уроки предпринимательства в МГИМО

Игорю Чайке 30 лет, он начал заниматься бизнесом еще во время учебы Евгений Разумный / Ведомости

«Деловая Россия» и Институт экономики роста им. Столыпина объявили об открытии в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) новой кафедры – предпринимательства и корпоративного управления. Кафедра создана 14 июля 2018 г., ее возглавил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, сопредседатель «Деловой России» Борис Титов. Об этом говорится в анонсе пресс-конференции, который в пятницу распространила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Кафедра стала частью Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. В 2018 г. кафедра запустит базовый курс по предпринимательству и корпоративному управлению по программам MBA и Executive MBA. В 2019 учебном году курсы кафедры войдут в базовые дисциплины факультетов МГИМО. На сайте МГИМО сказано, что помимо образовательных целей перед кафедрой стоит задача формирования нового образа предпринимательства, современного взгляда на стратегии развития экономики и государства, развитие предпринимательских и лидерских компетенций у будущей элиты России».

В числе преподавателей кафедры – председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, Шай Грановский, Ирина Хакамада, Давид Якобашвили, а также учредитель ООО «Инновации света» и ЗАО «Т-Индустрия», бизнес-посол «Деловой России» в Молдове и Приднестровской Молдавской республике Игорь Чайка. Речь идет именно об Игоре Юрьевиче Чайке, подтверждает пресс-служба бизнес-омбудсмена. Он будет преподавать дисциплины «Стратегии компаний» и «Развитие новых рынков, рынки будущего».

Игорю Чайке 30 лет. В 2011 г. он окончил Московскую государственную юридическую академию имени Кутафина (Институт международного частного права). Начал заниматься бизнесом еще во время учебы. Был учредителем ряда компаний, в том числе ООО «Инновации света», ООО «Аква солид», ООО «Компания "Золотой век". В феврале 2014 г. стал советником губернатора Московской области по вопросам спорта, культуры, туризма и делам молодежи. Летом 2015 г. оставил пост советника губернатора, решив сосредоточиться на бизнес-проектах. Его компания «Хартия» считается одним из крупнейших операторов по обращению с мусором.