Региональные выборы – 2018 стали рекордными по числу снятых с них партий

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У многих снятых были шансы пройти, говорит соавтор доклада Александр Кынев Владимир Смирнов/ТАСС

Избирательная кампания в регионах ознаменовалась рекордным числом кандидатов и партсписков, снятых судами по заявлениям их соперников с выборов в региональные парламенты и гордумы региональных столиц. Об этом говорится в очередном докладе фонда «Либеральная миссия». Предыдущий рекорд был в 2016 г., когда на региональных выборах отменили регистрацию четырех списков (в том числе одного – из-за выбытия большого числа кандидатов), а на городских – одного. Теперь же из региональных кампаний по решению судов выбыли пять партий («Яблоко» в Ярославской области, «Родина» в Забайкальском крае, «Коммунисты России» в Калмыкии, «За справедливость!» в Якутии и «Великое Отечество» в Ненецком округе), из городских – две («Патриоты России» в Красноярске и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость в Екатеринбурге), а регистрация «Гражданской платформы» в Екатеринбурге аннулирована из-за выбытия большого числа кандидатов. Если останутся в силе решения судов первой инстанции о снятии еще двух списков («Парнаса» в Ярославской области и Партии социальных реформ в Якутии), то число снятых партий вырастет до 10.

У многих снятых были шансы пройти, говорит соавтор доклада Александр Кынев: «Два года ситуация улучшалась, сейчас произошел регресс. Возможно, это реакция на кризис и такая стратегия: если уступим в одном, то придется уступать в другом. Но это тупиковый путь: в результате число тех, кто не хочет взаимодействовать [с властью], растет, что может привести к сокращению легального политического поля и накоплению недовольства». При этом, например, в Бурятии, Иркутской и Ульяновской областях идут конкурентные кампании, а вот в Ярославской области, Забайкальском крае и Екатеринбурге обратная ситуация, отмечает эксперт: «Так что все упирается в решения на уровне региона, а не то чтобы это была федеральная стратегия».