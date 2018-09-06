Лидеры России, Ирана и Турции решат судьбу наступления в Сирии

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Ранее российские дипломаты неоднократно заявляли, что оппозиция в Идлибе готовит химическую атаку Ibaa News Agency via AP

В пятницу в Тегеране пройдет третья встреча лидеров стран – гарантов астанинского мирного процесса по урегулированию в Сирии: России, Ирана и Турции. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, стороны обсудят перспективы урегулирования конфликта, меры гуманитарной помощи для послевоенного восстановления инфраструктуры и мероприятия по борьбе с терроризмом. Особое внимание будет уделено ситуации в провинции Идлиб, уточнил Ушаков.

Дамаск продолжает активную подготовку к наступлению на Идлиб, перебрасывая войска. Страны Запада опасаются, что наступление на последний опорный пункт оппозиции обернется крупнейшей гуманитарной катастрофой за все время гражданской войны в Сирии. По подсчетам Associated Press (AP), в провинции Идлиб проживает около 3 млн человек, примерно половина из них – лица, перемещенные из других районов Сирии, а 10 000 – террористы, в том числе члены группировок, близких к «Аль-Каиде» (запрещена в России). С предостережениями относительно наступления высказались президент США Дональд Трамп и министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что, если правительственные войска применят химоружие, США и их союзники отреагируют «соответствующим образом» (цитата по Voice of America).