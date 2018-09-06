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Трамп опроверг существование приказа об убийстве Асада

Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахом, что не обсуждал убийство лидера Сирии Башара Асада. Об этом сообщает Reuters.

«Это никогда даже не рассматривалось и не задумывалось», – заявил Трамп. Он назвал книгу журналиста газеты The Washington Post Боба Вудворда «фикцией». При этом американский президент заметил, что если в сирийской провинции Идлиб снова начнутся боевые действия, то США будут «очень злы».

Ранее The Washington Post опубликовала выдержки из текста книги Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме». В ней рассказывается о событиях апреля 2017 г.: тогда в провинции Идлиб произошла химическая атака, в которой Вашингтон обвинил Асада, после чего США нанесли ракетный удар по Сирии. «Давай к чертям убьем его! Пойдем», – именно так Трамп говорил своему министру обороны Джеймсу Мэттису, следует из книги. Там же утверждается, что Мэттис заявил о готовности, но положил трубку и сказал высокопоставленному помощнику: «Мы будем гораздо более взвешенными». Именно так был разработан план нанесения авиаудара, утверждается в книге.

Книга Вудворда написана на основе интервью с различными людьми. Сам Трамп отказался встречаться с Вудвордом, когда журналист писал книгу, утверждает The Washington Post. Белый дом уже назвал книгу «собранием сфабрикованных историй, пересказанных бывшими сотрудниками, чтобы выставить президента в плохом свете».

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