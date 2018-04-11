Политика / Безопасность и право

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Крылатые ракеты, флот, авиация и другое вооружение
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