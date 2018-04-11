Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Mass Communication Specialist 3rd Class Ford Williams / U.S. Navy via AP

Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)

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