Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники
Крылатые ракеты, флот, авиация и другое вооружение
США и союзники держат у побережья Сирии два ракетных эсминца типа «Арли Бёрк»
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Количество крылатых ракет «Томагавк» на «Арли Бёрк» – до 120 (полная загрузка, без ракет ПВО). Эти эсминцы оснащены системами ПВО/ПРО «Иджис» и могут нести до 120 зенитных ракет (полная загрузка, без других ракет)
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Атомная подводная лодка «Джорджия» несет до 154 ракет «Томагавк»
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Бомбардировщик B-1
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Бомбардировщик В-52
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У США и союзников до 100 ударных самолетов. На фото F-15
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Истребитель F-16
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Многоцелевой истребитель Eurofighter
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Французский многоцелевой истребитель Rafale
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Россия обладает в районе Сирии двумя фрегатами типа 11356
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Фрегаты могут нести до 32 крылатых ракет «Калибр» и до 32 зенитных ракет
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Зенитно-ракетные системы С-400 – два дивизиона, до 16 пусковых установок
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В двух дивизионах может быть до 64 зенитных ракет
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» – до 50 пусковых установок
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Зенитные ракетные комплексы «Бук» – до 8 дивизионов, до 32 пусковых установок. Количество зенитных ракет – до 128
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Противокорабельные комплексы "Бастион" – два дивизиона, до 48 ракет
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У России в Сирии 12 многофункциональных истребителей Су-30
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Су-30 могут привлекаться для перехвата воздушных целей
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