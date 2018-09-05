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Журналист WP сообщил о требовании Трампа убить Асада

Президент США Дональд Трамп призывал министра обороны Джеймса Мэттиса убить лидера Сирии Башара Асада. Об этом в свой книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. WP приводит выдержки из текста книги.

Речь идет о событиях апреля 2017 г. – после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал на нее ракетным ударом. Но ситуация могла сложиться иначе. «Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много!» - призывал Трамп своего министра обороны в телефонном разговоре, следует из книги.

Мэттис заявил, что готов к этому хоть сейчас, но, положив трубку, пояснил высокопоставленному помощнику: «Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем гораздо более взвешенными». Так был разработан план нанесения авиаудара.

Мэттис отрицал приписываемые ему в книге цитаты. По его словам, они являются «продуктом богатого воображения» автора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что книга – «не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими из бывших недовольных сотрудников, чтобы президент выглядел нелицеприятно».

Книга, содержащая 448 страниц, составлена на основе сотен часов интервью с высокопоставленными участниками и свидетелями важнейших событий в США. Сам Трамп не дал интервью для книги, заметив, что автор хотел написать ее определенным образом и его свидетельства не изменили бы общей тональности.