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Политика
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Журналист WP сообщил о требовании Трампа убить Асада

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Президент США Дональд Трамп призывал министра обороны Джеймса Мэттиса убить лидера Сирии Башара Асада. Об этом в свой книге «Страх: Трамп в Белом доме» пишет редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд. WP приводит выдержки из текста книги.

Речь идет о событиях апреля 2017 г. – после химической атаки в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил Асада. Вашингтон отреагировал на нее ракетным ударом. Но ситуация могла сложиться иначе. «Давай к чертям убьем его! Пойдем. Давай убьем, их чертовски много!» - призывал Трамп своего министра обороны в телефонном разговоре, следует из книги.

Мэттис заявил, что готов к этому хоть сейчас, но, положив трубку, пояснил высокопоставленному помощнику: «Мы не собираемся делать ничего из этого. Мы будем гораздо более взвешенными». Так был разработан план нанесения авиаудара.

Мэттис отрицал приписываемые ему в книге цитаты. По его словам, они являются «продуктом богатого воображения» автора.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что книга – «не что иное, как сфабрикованные истории, рассказанные многими из бывших недовольных сотрудников, чтобы президент выглядел нелицеприятно».

Книга, содержащая 448 страниц, составлена на основе сотен часов интервью с высокопоставленными участниками и свидетелями важнейших событий в США. Сам Трамп не дал интервью для книги, заметив, что автор хотел написать ее определенным образом и его свидетельства не изменили бы общей тональности.

Политика
Новости

Спецпрокурор по России согласен принять письменные показания Трампа

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп может дать письменные показания в рамках расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 г. Согласие на это дал спецпрокурор по России Роберт Мюллер, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник. Письмо от команды Мюллера юристы Трампа получили 31 августа, сообщала NYT.

После получения письменных ответов Мюллер решит, что делать дальше. Возможно, он будет настаивать на личном собеседовании. В этом случае оно будет носить ограниченный характер.

Мюллера также интересует вопрос о возможном препятствовании Трампом расследованию, но в каком формате будет происходить выяснение не известно.

Расследование о российском вмешательстве ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». Россия также отрицает причастность к вмешательству в американские выборы.

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Технологии
Новости

Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Похищенные сокровища Европы»

Ведомости
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Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Похищенные сокровища Европы». Об этом говорится в Facebook прокатной компании CinemaEmotion.

Официальные причины отказа в выдаче прокатного удостоверения станут известны в течение двух недель, говорится в сообщении. Компания обещала о них рассказать.

«Похищенные сокровища Европы» – фильм о произведениях искусства, которые во время Второй мировой войны были вывезены в Германию. Режиссер – Клаудио Поли. Мировая премьера состоялась 13 марта, а в России фильм должны были выпустить в прокат 6 сентября. Ранее CinemaEmotion сообщала, что премьера пройдет в Третьяковской галерее во вторник, 4 сентября. Состоялся ли показ – неизвестно.

В начале года было отозвано прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Тогда министр культуры Владимир Мединский объяснил, «многие люди старшего поколения, да и не только» увидят в нем оскорбительную насмешку не только над советским прошлым, «над страной, победившей фашизм, над советской армией и над простыми людьми», но и над жертвами сталинизма.

Какие фильмы не разрешили показать в России

Политика
Новости

Лавров заявил о неуместности нормандского формата после гибели Захарченко

Ведомости
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Проведение встречи по ситуации на Донбассе в нормандском формате – с участием России, Германии, Франции и Украины – неуместно после гибели руководителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. Об этом в эфире Первого канала заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Нормандский формат - мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке. И в более широком плане - в условиях, когда ни Берлин, ни Париж не могут повлиять на президента Порошенко, который продолжает манкировать своими обязанностями уже не первый год», - приводит слова министра ТАСС. Лавров уточнил, что сейчас единственные, кто может повлиять на Украину – это США.

При этом Лавров отметил, что участие США в делах Украины – это попытка создать «новый долгосрочный опасный раздражитель у границ Российской Федерации».

Россия продолжает настаивать на выполнении минских договоренностей, уточнил Лавров. Нормандский формат использовался для продвижения этого процесса. При этом минский документ подписывали, в том числе и ополченцы, он же закрепил формат контактной группы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что убийство Захарченко не способствует реализации минского процесса. В то же время такая позиция не означает выхода из него Москвы.

О безальтернативности нормандского формата в свою очередь заявлял и украинский министр иностранных дел Павел Климкин.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в ресторане в Донецке. Вместе с ним погиб его телохранитель. Ранения получили 12 человек, в числе которых был и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев.

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Политика
Новости

Полиция США раскрыла причину ареста основателя ритейлера JD.com

Ведомости
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Китайский миллиардер, основатель и гендиректор JD.com, Лю Цяндун был арестован из-за заявления об изнасиловании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет полиции Миннеаполиса.

Предполагаемое преступление произошло в час ночи по местному времени в пятницу, 31 августа, уточняет агентство. Reuters напоминает, что арестовали Цяндуна в Миннеаполисе позже вечером в этот же день.

Однако вскоре миллиардера отпустили из-под стражи. Бизнесмен уже вернулся в Китай. Ранее точная причина задержания Цяндуна не раскрывалась. Было только известно, что правоохранительные органы получили жалобу на противоправные действия сексуального характера со стороны миллиардера.

Китайский бизнесмен отрицает какие-либо правонарушения, приводит Reuters слова его адвоката Эрл Грея. Адвокат также считает, что какие-либо обвинения не будут предъявлены его клиенту. «Нет никаких правдоподобных или достоверных доказательств», – цитирует Грея The Wall Street Journal.

JD.com - один из лидеров китайской отрасли интернет-коммерции. Штаб-квартира компании находится в Китае. Личное состояние Цяндуна Forbes оценивает в $10,8 млрд.

Десять логотипов компаний с образом собаки

Бизнес
Новости

В России могут ввести минимальную цену на пиво

Ведомости
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Росалкогольрегулирование планирует обсудить с Минфином введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель службы Игорь Алешин.

«Мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», – заявил Алешин. По его словам, с предложением ввести минимальную цену на пиво к нему обращались участники пивоваренного рынка.

Сам Алешин считает введение маркировки всей пивоваренной продукции логичным и правильным. Однако он отметил, что это не должно привести к перебоям с производством или поставками. К изменениям надо тщательно подготовиться, сказал Алешин. «Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», – добавил он.

В России пока установлены только минимальные цены на более крепкий алкоголь: водку, коньяк и др. Например, минимальная розничная цена на водку крепостью от 37 до 38 градусов составляет 206 руб. за 0,5 л.

В июле премьер Дмитрий Медведев отправил руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна в отставку по собственному желанию. Тогда же Росалкогольрегулирование возглавил Алешин. Одна из задач нового руководителя решить проблему производства напитков с добавлением этилового спирта, продающихся в рознице под видом пивных напитков, рассказывал «Ведомостям» собеседник, близкий к алкогольной компании.

Названы самые трезвые регионы России

Технологии
Новости

«Яндекс» запустил платформу для облачных IT-услуг

Ведомости
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«Яндекс» запустил облачную платформу «Яндекс.Облако». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя сервиса Яна Лещинского.

«Яндекс.Облако» – это платформа, которая позволяет компаниям из разных сфер разрабатывать и поддерживать веб-приложения и сервисы. Новый проект протестировали более 50 компаний. Например, «Тинькофф банк», X5 Retail Group, S7, отмечает ТАСС. По словам Лещинского, они остались «удовлетворены продуктом».

Сейчас сервис к «Яндекс.Облаку» можно получить, оставив заявку на сайте. До конца года доступ к платформе будет открыт для всех.

Пока сервис будет работать в России, но в дальнейших планах «Яндекс.Облака» международная экспансия, сказал Лещинский. Сервис собирается составить конкуренцию аналогичным продуктам западных компаний – Microsoft Azure и Google Cloud Platform.

Весной подобный проект запустил Сбербанк – SberCloud, а до этого и «Ростелеком». Представитель оператора Инна Губарева ранее рассказывала «Ведомостям», что до насыщения рынка еще далеко, а у разных участников разная специализация.

Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»

Технологии
Новости

Правительство отложило внедрение 5G в России до конца 2021 года

Ведомости
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Правительство России решило перенести сроки внедрения мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова. По его словам, коммерческая эксплуатация 5G в крупных городах может начаться к концу 2021 г.

«Моя личная точка зрения состоит в том, что 5G - это история, в которой коммерческий запрос на нее должен созреть. Технология уже появилась, а запрос на нее внутри экономики должен родиться», – заявил Акимов.

Сети 5G должны быть развернуты во всех городах России с населением от 1 млн человек к 2020 г., говорилось в программе «Цифровая экономика». Тестировать частоты для 5G в России, возможно, будут только «Мегафон» и «Ростелеком», писал «Коммерсантъ». Позже стало известно, что «Мегафон» приобрел частоты для 5G.

5G позволяет подключаться к интернету на скорости втрое большей, чем в сетях четвертого поколения (LTE), - до 1 Гбит/с. В течение пяти лет расходы российских операторов на внедрение 5G составят примерно 300 млрд руб., подсчитывала ранее операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах миллиардера Керимова купить «Детский мир»

Ведомости
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Структуры российского сенатора Сулеймана Керимова, чье состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд, могут выкупить пакет АФК «Система» в «Детском мире». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным газеты, Керимов начал интересоваться покупкой детского ритейлера около года назад. Однако после его задержания в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 г. процесс остановился, продолжает «Коммерсантъ». Власти Франции подозревали сенатора в уклонении от уплаты налогов, но сняли обвинения с него в июне, после чего переговоры сенатора с «Системой» начались снова, утверждает один из источников. Представитель семьи Керимова сказал «Коммерсанту», что переговоров нет.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении. В первом полугодии 2018 г. «Детский мир» увеличил чистую прибыль на 46,2% до 1,031 млрд руб., выручка выросла на 14,2% до 48,1 млрд руб. (все данные по МСФО). По итогам торгов на Московской бирже на 4 сентября капитализация «Детского мира» составляет 66,84 млрд руб.

На покупку контрольной доли АФК «Система» в «Детском мире» есть претенденты, говорил в августе основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков. «Там их семь», – заявил он (цитата по ТАСС). Однако кто именно – Евтушенков не раскрыл. За два месяца до этого президент «Системы» Андрей Дубовсков говорил, что компания продаст «Детский мир», если за него предложат хорошую премию. По словам Дубоскова, более определенно продажу корпорация будет готова обсуждать осенью.

Восемь крупнейших сделок прошлого года

Бизнес
Новости

Абрамович продал часть своего пакета в Crispian замдиректору Millhouse

Ведомости
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Российский миллиардер Роман Абрамович снизил долю в Crispian до 49,95%, продав 0,05% заместителю гендиректора Millhouse Давиду Давидовичу. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра.

По данным газеты, представляющая интересы Абрамовича Protonius Investments Ltd продала 0,05% в Crispian из своего пакета в 50% Давидовичу 17 августа. Снижение доли в Crispian ниже 50% может быть связано с попыткой Абрамовича избежать возможных санкций США, приводит «Коммерсант» мнения нескольких юристов.

Crispian вместе с аффилированными структурами до весны владела 6,37% «Норникеля». В конце марта Whiteleave Владимира Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian. Однако эта сделка была аннулирована Высоким судом Лондона по иску UC Rusal Олега Дерипаски.

Ранее стало известно, что Абрамович и другие совладельцы Evraz Александр Абрамов и Александр Фролов разделили доли в компании. Они владели долями в металлургической и горнодобывающей компании через Lanebrook Limited. Ей принадлежало 62,74% акций. С 3 сентября доля последней снижена до нуля. Компания Абрамова и Фролова Crosland Global стала владельцем 31,37% акций Evraz, а Greenleas International Holdings Абрамовича получила 30,52%. Косвенные доли совладельцев Evraz не изменились. Абрамов и Фролов продолжают владеть 20,92 и 10,45% соответственно, Абрамович – 30,52%. Эти перемены носят технический характер, пояснил «Ведомостям» представитель Evraz. Однако инвестбанкир крупного банка и собеседник в международной инвесткомпании отмечают, что Абрамович решил вывести Evraz из-под удара на случай своего попадания в санкционный список США.

Весной у Абрамовича, чье состояние Forbes оценивает в $10,8 млрд, начались проблемы с продлением британской визы инвестора, по которой он приезжал в Лондон. После этого бизнесмен получил израильский паспорт. По нему можно находиться в Великобритании не более 90 дней в полгода.

В апреле Минфин США ввел санкции против 26 человек из России. Среди них – Дерипаска, член Совета Федерации Сулейман Керимов, предправления ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг.

Кто попал под новые санкции США

Бизнес
Новости

Михайловский ГОК восстановил производство после аварии на газопроводе

Ведомости
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Фабрика окомкования (ФОК) Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) возобновила производство окатышей после восстановления подачи газа, сообщил «Ведомостям» представитель «Металлоинвеста».

Вынужденная остановка производства окатышей не окажет влияния на поставку продукции потребителям «Металлоинвеста» за счет имеющихся складских запасов, подчеркивают в компании. По предварительным оценкам, компания не ожидает заметных потерь в производстве из-за инцидента.

Ранее во вторник Михайловский ГОК остановил работу ФОК из-за прекращения подачи газа на производственную линию в результате аварии. Остальные мощности предприятия – дробильно-сортировочная и обогатительные фабрики и флотационный цех – продолжили работу в штатном режиме.

Главное управление МЧС по Курской области сообщило, что рано утром во вторник была прекращена подача газа от газораспределительной станции «Железногорск» на предприятия города Железногорска и Михайловский ГОК. Перед этим, в 05.40 мск 4 сентября, в МЧС поступило сообщение о падении давления на газораспределительной станции из-за порыва подземного трубопровода. В результате аварии никто не погиб и не пострадал. От газоснабжения были временно отключены 12 сельских населенных пунктов – всего 1800 абонентов.

Михайловский ГОК – второй по величине после Лебединского ГОКа комплекс по добыче и обогащению железной руды в России, обеспечивает около 18% производства железорудного концентрата и аглоруды в стране.

Самые производительные компании из отраслевых групп

Политика
Новости

МИД Великобритании: ОЗХО подтвердила применение «Новичка» в Эймсбери

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила версию властей Великобритании о том, что британцы Дон Стерджесс и Чарли Роули стали жертвами нервно-паралитического вещества «Новичок», которым ранее были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает британский МИД.

В сообщении ОЗХО говорится, что проведенный анализ подтверждает идентичность токсичного химиката в обоих случаях, однако название «Новичок» в заявлении не приводится. В ОЗХО поясняют, что название и структура идентифицированного яда содержатся в докладе для стран – участников организации.

Против двух британцев был применен «тот же токсичный химикат», что и обнаруженный в образцах биоматериала и окружающей среде при исследовании отравления Скрипалей и помогавшего им полицейского Николаса Бейли, указывают в ОЗХО. В то же время в организации отмечают, что специалистам не удалось определить, относятся ли образцы вещества в обоих случаях к одной и той же партии. Найденная в доме Роули емкость, в которой содержался яд, хранилась в неизвестных условиях, а сделанные при анализе отравления Скрипалей пробы также подтверглись воздействию окружающей среды и влаги, объяснили в ОЗХО.

Скрипали пострадали от боевого яда класса «Новичок» в начале марта в английском Солсбери. Они выжили и были выписаны из больницы, как и нашедший их сотрудник полиции. Британские власти возложили ответственность за отравление на Россию. В конце июня новыми жертвами отравления в близлежащем к Солсбери Эймсбери стали Стерджес и ее друг Роули. Женщину врачам спасти не удалось, и она скончалась. Состояние Роули через какое-то время пошло на поправку, однако затем он вновь был госпитализирован. По данным Скотленд-Ярда, пара касалась контейнера, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество. Яд мог находиться во флаконе из-под духов, который полицейские обнаружили в доме Роули. Мужчина нашел флакон на улице и решил подарить его Стерджес, которая побрызгала содержимое емкости на лицо и руки, рассказывал сам Роули.

К выводу, что в Солсбери и Эймсбери использовался идентичный яд, ранее пришли эксперты британской лаборатории в Портон-Дауне.

«Безрассудство российского государства в применении нервного агента на территории Великобритании и полное пренебрежение к безопасности населения является ужасным и безответственным», – заявил министр иностранных дел Джереми Хант. Он подчеркнул важность глобального запрета на химическое оружие. Британский МИД просит ОЗХО опубликовать резюме по итогам проведенного исследования и предоставить отчет всем странам – участникам Конвенции о запрещении химического оружия.

Москва отрицает предъявленные Лондоном обвинения в причастности к отравлениям и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ