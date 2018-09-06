Политика / Власть

Верховный суд повторно разъяснит свою позицию по экстремизму в соцсетях

Сами по себе лайки и репосты запрещенных материалов еще не преступление, считает суд
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Верховный суд готовит поправки в свое постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности – речь идет о привлечении к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, принимавших участие в предварительном обсуждении проекта. В сентябре планируется заседание пленума по этому вопросу, подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. Также, по его словам, в план включен семинар на эту тему для судей.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева подтвердила «Ведомостям», что на следующей неделе примет участие в заседании рабочей группы пленума Верховного суда. СПЧ подготовил свои предложения, но она пока не может сказать, в какой степени они учтены судьями.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике