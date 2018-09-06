Верховный суд повторно разъяснит свою позицию по экстремизму в соцсетях

Сами по себе лайки и репосты запрещенных материалов еще не преступление, считает суд

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В делах по обвинению в экстремизме обычных граждан Фемида должна быть более разборчивой, считает Верховный суд александра астахова Александра Астахаова / Ведомости

Верховный суд готовит поправки в свое постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности – речь идет о привлечении к ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько человек, принимавших участие в предварительном обсуждении проекта. В сентябре планируется заседание пленума по этому вопросу, подтвердил пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов. Также, по его словам, в план включен семинар на эту тему для судей.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Анита Соболева подтвердила «Ведомостям», что на следующей неделе примет участие в заседании рабочей группы пленума Верховного суда. СПЧ подготовил свои предложения, но она пока не может сказать, в какой степени они учтены судьями.